  • BIST 2.020,27
  • Altın 828.99
  • Dolar 13.6253
  • Euro 15.4845
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
» »

MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi

MSB'den 'Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı' klibi
Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70. yılı dolayısıyla klip hazırlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, 18 Şubat 1952'de NATO'ya katılan Türkiye'nin üyeliğinin 70. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, 'güvenilir, güçlü ve etkin' bir müttefik olarak NATO'nun güvenliğinin tam merkezinde yer almaya ve üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan özel klipte ise Türkiye'nin NATO'ya katıldığı 1952 yılından görsellere, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının katıldığı NATO tatbikatlarından görüntülere yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi
Gürbulak Sınır Kapısı'nda, TIR'da 55 kilo eroin ele geçirildi
Zilleri çalınan apartman sakinleri çareyi hırsızlara not bırakmakta buldu
Zilleri çalınan apartman sakinleri çareyi hırsızlara not bırakmakta buldu
Bayrampaşa'da hırsızların pişkin tepkisi: Sana ne ki senin mi
Bayrampaşa'da hırsızların pişkin tepkisi: Sana ne ki senin mi
Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı
Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı
Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpışıp devrildi
Hasta taşıyan ambulans, otomobille çarpışıp devrildi
Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Cep telefonuna bakarak yürürken açık ızgaradan aşağıya düştü
Son Eklenen Videolar
Ankara'da hayvan barınağında yangın çıktı
Ankara'da hayvan barınağında yangın çıktı
Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Riskli minare vinçle yıkıldı; o anlar kameralara işte böyle yansıdı
Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da 2 ton 330 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı; kaza anı kamerada
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı
Halk otobüsü ile AFAD aracı çarpıştı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti