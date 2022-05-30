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MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453 mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi geldi.
MSB'den Yunanistan'a Ayasofya tepkisi: 1453 mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul'un fethinin 569'ncı yıl dönümüne ilişkin, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır" açıklamasında bulundu.

MSB, İstanbul fethinin 569'uncu yıl dönümüne ilişkin Twitter'dan mesaj yayımladı. Yayımlanan mesajda "569 yıl önce fethedilen İstanbul'a Roma İmparatorluğu'nun veya Bizans'ın hayalini kurarak bakmak kuruntudan ibarettir. 1000 yıl öncesine özlem duyanlar kimin yayılmacı, kimin barışa engel olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kaydedildi.

'AYASOFYA, TÜRK MİLLETİNİN KORUMASI ALTINDADIR'

Yapılan açıklamanın devamında, Ayasofya Camii'nin Türk milletinin koruması altında olduğu vurgulanarak, "Yüzyıllar boyunca cami olarak kullanılan Ayasofya 1453'ten bu yana Türk milletinin koruması altındadır. Ayasofya için güya üzülenlerin, 1500'lü yıllardan kalan ve her biri kültürel birer miras olan Yunanistan'daki camilerin yıkılarak yerine sinema ve sergi salonu, konaklama yeri, depo yapılmasına karşı çıkmaması da iki yüzlülükle bile açıklanamayacak kadar vahim bir durumdur. Müslümana ölünce mezar yeri bile vermeyen Yunanistan yönetimi, kendi halkını ham hayallerle kandırıp, kendi çıkmaz gerçeklerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. 569 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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