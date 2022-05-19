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MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert tepki

MSB, "Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihî gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının “Pontus” iddialarını tamamıyla reddediyoruz. " açıklamasında bulundu.
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın 'Pontus' iddialarına sert tepki göstererek yazılı açıklamada bulundu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihî gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının “Pontus” iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz.

Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu’yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir.

Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu’da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu’nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması’yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır.

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar..."

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