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MTA 35 bin adet damacana içme suyu satın alacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ihale ile 35 bin adet damacana içme suyu alımı yapacak. İhale detayları haberimizde:
MTA 35 bin adet damacana içme suyu satın alacak

İlan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ihale ile 35 bin adet damacana (19 litrelik) su alımı yapacak. 

Alınacak olan damacana sular MTA Genel Müdürlüğü Merkez Kampüsü içerisinde yer alan 49 nokta ile Sincan

Temelli-Malıköy’de bulunan TÜVEK Yerleşkesi’ne teslim edilecek. 

Sular MTA’nın 31.12.2023 tarihine kadar günlük veya haftalık ihtiyacına göre bir program dahilinde ulaştırılacak. 

İhale tarihi: 23.12.2022

MTA su alım ihalesinin detayları için TIKLAYIN. 


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