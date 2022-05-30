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MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi

TRABZON’da, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan 'Sürdürülebilir Tabiat Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri' projesi ile çocuklara madencilik eğitimi verildi.
MTA'dan çocuklara madencilik eğitimi

MTA Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sürdürülebilir Tabiat Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri' projesi kapsamında Trabzon Bedri Rahmi Eyüboğlu Orta Okulu'nda çocuklara eğitim verildi. MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun ile Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı etkinlikte, MTA Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından çocuklara çevre dostu madencilik çalışmaları ve madenlerin insan hayatındaki önemi anlatıldı.

MADEN ÖRNEKLERİ SERGİLENDİ

MTA’nın çalışmalarını anlatan tanıtım filmi ve karot boyama etkinliğiyle başlayan eğitim sonunda çocuklara, MTA bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk tabiat tarihi müzesi olan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nde yer alan çeşitli fosil, kıymetli maden, taş örnekleri ve doldurulmuş hayvanlar sergilendi. Gezici Müze’den getirilerek sergilenen örnekleri ilgiyle inceleyen çocuklara boyama kitabı ve çeşitli maden örnekleri hediye edildi.

‘GÜZEL DÖNÜŞLER ALDIK’

MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, MTA Genel Müdürlüğü’nün kurulduğu günden bu yana yaptığı çalışmalarda çevre hassasiyetini ön planda tuttuğunu söyledi. Çevre dostu madencilik bilincinin çocukluk yaşında verilmesi gerektiğinin farkındalığıyla proje başlattıklarını söyleyen Cesur, "İlk olarak merkez kampüsteki kreşimizde etkinlik başlattık. 1 ay süreyle çocuklara doğa dostu madenciliğin önemini ve atıklarla ilgili eğitim düzenledik. Çocuklardan da bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Yaptığımız çalışmayı projelendirip Türkiye genelinde uygulamaya karar vererek ‘Doğa dostu sürdürülebilir madencilik ve gezici müze’ projesini başlattık” dedi.

‘MÜZEMİZİN NADİDE ESERLERİNİ BULUŞTURACAĞIZ’

Cesur, ilk ve ortaöğretim düzeyindeki çocuklara çevre dostu madencilik çalışmalarını anlatmayı amaçladıklarını belirterek, “Tüm Türkiye’de mümkün olduğu kadar fazla okulda yürütmeyi hedeflediğimiz proje kapsamında madenlerin hayatımızdaki yerinin önemini, madenlerin hayatımızdan çıkarılamayacağını anlatmayı hedefliyoruz. Gezici müze kapsamında da merkez kampüsümüzde bulunan ve yılda ortalama 400 bin ziyaretçiyi ağırlayan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ne uzaklık nedeniyle gelemeyen çocuklarla müzemizin nadide eserlerini buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘2023’TE DE DEVAM EDECEĞİZ’

Her iki projeye de Balıkesir’den başladıklarını söyleyen Cesur, “Balıkesir’de toplam 15 okulda 2 bin öğrenciye ulaştık. İkinci ayağını Trabzon ve Ordu’da gerçekleştireceğimiz proje çalışmalarına eğitim ve öğretim çalışmaları tamamlanana kadar maksimum öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz. 2023 genelinde de Türkiye genelinde ulaşabildiğimiz kadar çocukla bir araya gelip madenciliği anlatmak ana hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.

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