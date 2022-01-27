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MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı

Motorlu taşıtlar vergisinde bu yıla ilişkin ilk taksit ile olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Pazartesi gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2022 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2022'de başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Pazartesi günü sona erecek.

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi "https://ivd.gib.gov.tr/" ve Dijital Ödeme Noktası'nda "Hızlı Ödeme" bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgileriyle ödenebiliyor.

MTV ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından 02.00-23.45 saatlerinde, anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartların yanı sıra vergi tahsiline yetkili bankaların vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubeleri vasıtasıyla yapılabiliyor.

 MTV tarifesi
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV tutarları yüzde 36,20'lik yeniden değerleme oranı yerine, yüzde 25 olarak tespit edilmişti.

Buna göre, 1-3 yaş otomobillerin 2022 yılındaki MTV'si, motor silindir hacmi 1300 santimetreküp ve aşağısında olanlar için taşıt değerlerine göre 1313 lira ile 1576 lira arasında değişiyor. Aynı yaşta, motor silindir hacmi 1301-1600 santimetreküp otomobillerin vergisi de 2 bin 287 lira ile 2 bin 746 lira arasında olacak. 4001 santimetreküp üzerinde motor silindir hacmine sahip otomobillerin vergisi ise 57 bin 415 lira ile 62 bin 633 lira arasında olacak.

Motosikletlerde ise 1-3 yaş aralığındakilerin MTV'si silindir hacmine göre 245 lira ile 3 bin 168 lira arasında değişirken yıllık vergi tutarı 1-6 yaş minibüslerde 1570 lirayı, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 965 lirayı, azami ağırlığı 1500 kilograma kadar olan kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1408 lirayı buluyor.

Yapılandırmada taksit ödemeleri ve KDV beyanname verme süreleri
Ayrıca, 26 Ocak sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 7'nci, 7326 sayılı yapılandırmada da 3'üncü taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemine ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2021'e ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2021 yılında kullanılan defterlerin 2022 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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