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Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türk mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 2 milyar 697 milyon 965 bin dolara ulaştı.
Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin ilk 6 aydaki toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 126 milyar dolar oldu.

Bu dönemde mücevher sektörü ihracatı ise dalgalı bir seyir izledi. Sektör, ocakta 359 milyon 335 bin dolar, martta 433 milyon 177 bin dolar, mayısta 351 milyon 688 bin dolar ve haziranda 535 milyon 855 bin dolarlık dış satım yaptı.

Mücevher ihracatı bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak, 2 milyar 476 milyon 319 bin dolardan 2 milyar 697 milyon 965 bin dolara yükseldi.

İhracatta ilk sırada 505 milyon 742 bin dolarla ABD yer aldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

ABD'yi 478 milyon 249 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 282 milyon 799 bin dolarla Hong Kong, 152 milyon 536 bin dolarla Irak ve 128 milyon 628 bin dolarla İsrail izledi.

İller bazında en yüksek ihracat İstanbul'un
Mücevher sektörünün ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği ihracatta il bakımından İstanbul ilk sırada yer aldı. Kentten, 2 milyar 360 milyon 747 bin dolarla sektörün toplam ihracatının yüzde 87,5'i yapıldı.

İstanbul'u 252 milyon 167 bin dolarla Çorum, 25 milyon 390 bin dolarla Ankara, 21 milyon 149 bin dolarla Kastamonu ve 14 milyon 868 bin dolarla Samsun takip etti.

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