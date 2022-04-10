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'Mucize kediler', sahiplendirildi

Bursa'da el sanatları öğretmeninin, sokak köpeğinin saldırısı sonucu ölen hamile kedinin karnını açarak hayatlarını kurtardığı 3 yavru kedi, sahiplendirildi.
'Mucize kediler', sahiplendirildi

Olay, 22 Şubat'ta İnegöl Belediyesi'ne ait Beşinci Mevsim Kültür Merkezi'nin önünde meydana geldi. Hamile bir kedi, sokak köpeğinin saldırısında öldü. Olayı gören güvenlik görevlileri durumu, merkezde biçki ve dikiş kursu eğitimi veren, el sanatları öğretmenliği yapan hayvansever Ümmühan Özdemir Sivas'a haber verdi. Sivas, ölen kedinin hamile olduğunu fark edince acil müdahale etti. Merkezin atölyesinde mesai arkadaşlarının yardımı ile ölen kedinin karnını açan Sivas, 3 yavruyu çıkarıp onlara kalp masajı yaptı. Zamana karşı yapılan müdahalenin ardından kurtulan yavrular, belediyeye ait Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne gönderildi. Yavrulara buradaki 'Altın' isimli kedi sütannelik yapmaya başladı. Altın, kendi 2 yavrusu ile birlikte 3 yavru kediyi de emzirdi. 

EMİN ELLERDELER

Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan ve sütanneleri tarafından emzirilen 3 yavru kediyi 3 hayvansever sahiplendi. Merkez Şefi Abdullah Altuner, kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yaşamlarını yeni yuvalarında geçireceklerini söyledi. Altuner, "Şubat ayı içerisinde Ümmühan hocamızın vefat eden annenin karnından aldığı 3 yavru hayata tutundu. ‘Altın’ isimli annenin sahiplendiği kedilerimiz büyüdü. Bu yavruları özellikle isteyen vatandaşlar vardı. Annesinden ayrılmalarını bekledik. 2 aylık olunca da sahiplendirdik. Şu an için kediler emin ellerde" dedi. 

Kedilere çok alıştıklarını söyleyen bakım merkezi görevlileri ise "Mucize kediler buranın adeta maskotu olmuştu. Onları çok arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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