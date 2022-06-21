Muğla Dalaman'da yangın çıktı

Muğla’nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Dalaman Gürköy Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.