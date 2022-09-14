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Muğla Valiliği duyurdu: Yangın kontrol altında!

Muğla Valiliği, Ula ilçesi Gökova Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.
Muğla Valiliği duyurdu: Yangın kontrol altında!

Gökova Mahallesi Kozlukuyu mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangınına sabahın ilk ışıklarına kadar karadan müdahale edildi. Günün aydınlanması ile birlikte çok sayıda hava aracı alevlere müdahalede bulundu.

Karadan ve havadan yapılan yoğun mücadelenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Muğla Valisi Orhan Tavlı da yangın bölgesine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sabaha kadar süren yangınla mücadele çalışmalarının neticesinde Gökova Kozlukuyu yangını kontrol altına alınmıştır. Karadan ve havadan yangınla mücadele çalışmalarında fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyoruz” denildi. 

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Muğla Valiliğinin talebi üzerine Ula ilçesi Gökova mahallesindeki yangın söndürme çalışmalarına; Bakanlığımıza ait 1 adet İHA’nın yanı sıra arazöz, su tankeri, keşif aracı, dozer gibi yangın söndürme araçları ve görevlendirilen personel ile destek sağlanmaktadır." açıklamasında bulundu.

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