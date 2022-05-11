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Muğla'da 'alev savaşçıları'nın olası yangınlara karşı hazırlıkları sürüyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçilerin, zorlu arazi koşullarında hızlı hareket etmek için "hortum serme, en erken su verme" gibi konularda, işbaşı hazırlık eğitimleri devam ediyor.
Muğla'da 'alev savaşçıları'nın olası yangınlara karşı hazırlıkları sürüyor

Turistik ilçeler Bodrum, Milas ve Fethiye başta olmak üzere birçok bölgede çıkan yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor. "Alev savaşçıları" olarak bilinen orman işçileri de zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için adeta zamanla yarışıyor.

Sürekli hazırlıklı olmalarına önem verilen ekiplerin, işbaşı eğitimleri zorlu geçiyor. Muğla Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan eğitimlerde, Yatağan ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan arazöz ve yangın söndürme ekipleri, zorlu arazi koşullarına rağmen alevlerin yayılmaması için çaba sarf ediyor.

Yatağan ve Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin işbaşı eğitim hazırlıkları yapıldı.

Eğitimlerde konuşan Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelenin ve verilen eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadeleyi bir vatan savunması olarak gördüklerini belirten Yaprak, "Geçtiğimiz yıl bölgemizde büyük orman yangınlarıyla mücadele ettik. Her yıl yaz ayları öncesi bilgilerimizin tazelenmesi anlamında yaptığımız bu eğitimleri çok önemsiyoruz. Bu hafta içinde 12 Orman İşletme Müdürlüğümüzde ekiplerimizin işbaşı eğitimlerini tamamlayacağız. Eğitimlerimizin verimli ve başarılı geçmesi temennisiyle hatasız kazasız bir yangın sezonu diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü mühendisleri Hasan Altınbağ ve Hasan Sağlar ile atölye şefi Muammer Özen tarafından Yatağan ve Kavaklıdere orman ekiplerine ekiplere iş başı eğitimi verildi.

Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı.

Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde seren ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren ekipler ödüllendirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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