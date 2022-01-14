Muğla'da gölün taşmasıyla su basan sokağın esnafı yeniden tezgah açtı

MUĞLA'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü'nde çekilme başladı. Sanat Sokağı'na da dolan suyun çekilmesiyle takı malzemesi ve süs eşyası satan esnaf, tezgahlarını tekrar açtı.

Kent genelinde cumartesi başlayan ve 4 gün boyunca rüzgarla birlikte etkili olan yağışlar nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taştı, kordondaki iş yerlerini su bastı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ile Köyceğiz Belediyesi ekipleri, su tahliyesi için çalışma yaptı. Atatürk kordonundaki kafe ve restoran işletmecileri, suyla sürüklenen masa ve sandalyelerini kurtarmak için seferber oldu. Göldeki su seviyesinin yüksekliğini koruması nedeniyle Sanat Sokağı'nda takı malzemesi ve süs eşyaları satan esnaf, tezgah kapattı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren taşan gölde çekilme başladı. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Trafiğin açık olduğu yerlerdeki su birikintilerinden geçen sürücüler de zor anlar yaşadı. Sanat Sokağı'nda suyun çekilmesiyle esnaf yeniden tezgah açtı. Takı ve süs eşyalarının satıldığı sokakta alışveriş başladı.

Öte yandan Atatürk kordonu boyunca su seviyesi biraz azalırken, suyun tamamen çekilmesinin 3 günde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.