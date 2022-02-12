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Muğla'da ormanlarda görevli motorize 'sincap' ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde ormanların korunması ve yangınlara karşı önleyici görev yapan motorize sincap ekipleri ileri sürüş eğitimi alıyor.
Muğla'da ormanlarda görevli motorize 'sincap' ekiplerine ileri sürüş eğitimi veriliyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde ormanlarda görev yapan motorize "sincap" ekiplerine motosiklet ileri sürüş teknikleri eğitimi veriliyor.

İçmeler Mahallesi'nde bulunan Marmaris Emniyet Müdürlüğü Motorize Timler Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler, ormanların korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla görev yapıyor. Motorize "sincap" ekiplerine burada pratik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Önceki yıl yaşanan büyük orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında omuz omuza görev yapan orman ve emniyet teşkilatı bu dayanışmasına personel eğitim çalışmalarında da devam ediyor. Eğitimlere 48 orman muhafaza memuru katılıyor. Muğla İl Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünden 2 uzman eğitici tarafından verilen eğitimler 12 şerli 4 grup halinde şubat ayı sonuna kadar sürecek.

Ekiplerin eğitimlerini, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak ve Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da izledi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet müdürlüğü katkılarıyla, bünyelerindeki motorize ekiplere ileri sürüş teknikleri eğitimleri verdiklerini söyledi.

Motorize ekiplerin orman yangınları başta olmak üzere ormanlarda yaşanan olaylara hızlı müdahale ettiğine değinen Yaprak, "Hızlı müdahale yaparken can güvenliği için de ileri sürüş tekniklerini kazandırmak amacındayız. Bize büyük katkı sağlayacak bu eğitim. Özellikle yazın orman yangınlarında bu ekiplerimizin sahadan bize önemli bilgileri bize ulaştırması için hayati değer taşıyor bu ekipler. Motorize ekiplerimiz artık daha eğitimli, daha güvenli, hızlı ve etkin olacaklar." ifadelerini kullandı.

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da sürücü ehliyeti olan sincap ekiplerine ileri sürüş eğitimlerini uzman eğitimcilerinin verdiğini, çok büyük ormanlık alanlara sahip Muğla'da ileri sürüş eğitimi alan ekiplerin çok faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.

Eğitim denetimine, Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler ve Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız da katıldı.

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