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Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 21 yaşındaki Selim Gürsoy hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Muğla'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün akşam saatlerinde Milas-Yatağan karayolu Şahinler mevkiSinde meydana geldi. Muğla'dan Bodrum istikametine giden Selim Gürsoy yönetimindeki 48 AGP 266 plakalı otomobil, refüjüne çarparak takla attı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Selim Gürsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürsoy'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Serkan Can ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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