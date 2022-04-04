  • BIST 2.300,20
  • Altın 911.121
  • Dolar 14.6985
  • Euro 16.1564
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
»

Muğla'da şehit olan polis memuru Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit'in cenazesi, memleketi Aydın'da toprağa verildi.
Muğla'da şehit olan polis memuru Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meslektaşının temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Aytaç Babayiğit'in cenazesi, Muğla İl Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Aydın'ın Efeler ilçesine getirildi.

Güzelhisar Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınmasının ardından Bey Camisi'nde, öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehit Babayiğit'in eşi Melda, çocukları Ecrin, Ceylin ve Hakkı Babayiğit ile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Hasan Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumar operasyonunda 17 kişiye 30 bin TL ceza04 Nisan 2022 Pazartesi 15:33
  • Şırnak'ta terör operasyonlarına 1 tutuklama04 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
  • 'Sinsi düşman' mayına karşı yeni milli çözümler geliyor04 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
  • Ukrayna’ya 2 TIR’lık yardım malzemesi Büyükçekmece’den yola çıktı04 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
  • Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu04 Nisan 2022 Pazartesi 15:31
  • Merkel, Ukrayna’nın 2008’de NATO’ya alınmama kararını savundu04 Nisan 2022 Pazartesi 15:31
  • Heyelan nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu açılıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 15:30
  • Twitter hisselerinde Musk rüzgarı04 Nisan 2022 Pazartesi 15:21
  • Bolu Dağı Tüneli saat 16.00'da ulaşıma açılacak04 Nisan 2022 Pazartesi 15:05
  • 'Sinsi düşman' mayına karşı yeni milli çözümler geliyor04 Nisan 2022 Pazartesi 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti