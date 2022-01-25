Muğla'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollar kapandı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda araç geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipinin etkisini artırması nedeniyle Muğla-Ula kara yolu ile Muğla-Yatağan kara yolunda zincirleme kazalar meydana geldi. Bölgede ekipler tarafından kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma nedeniyle bölge trafik ekipleri tarafından Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda tüm araç geçişlerinin durdurulmasının ardından kara yolları ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Akyaka Sakar Geçidi'nde de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar mahsur kaldı.

Kapanan yolları trafiğe açabilmek için gece saatlerinde başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Araç geçişlerine izin verilmediği için bu güzergahı kullanana şehirler arası otobüsler ile çok sayıda kamyon ve araç Menteşe ilçesindeki benzinlikler ile tesislerde beklemeye başladı.

Menteşe ilçesinde ise ekiplerin kar kürüme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan Muğla'nın ilçelerinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Menteşe'de toplu taşıma durduruldu

Kar yağışının devam ettiği Menteşe ilçesinde toplu taşıma hizmetlerine ara verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle sizlerin güvenliği için Menteşe ilçemizde toplu taşıma faaliyetleri kısa bir süreliğine durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Marmaris ve Bodrum'da da kar yağışı etkili oldu

Marmaris ve Bodrum'da dün gece etkili olan ve sahillere kadar inen kar, dağlarda beyaz örtüsüyle sabah uyanan vatandaşları karşıladı.

Marmaris merkezinin yanı sıra İçmeler Mahallesi beyaz örtüsüyle vatandaşlarca bol bol görüntülendi.

Kırsal mahalleleri Osmaniye ve Bayır'da kapanan yollar sabahın ilk saatleriyle ekiplerce açıldı.

Muhasebeci Bülent Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır yaşadığı ilçede ilk kez kar gördüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Kaya, karın kendisini heyecanlandırdığını ve güzelliğini yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir duygu ilk defa dağlarımızda kar görüyorum. Çok güzel bir duygu. İlk defa dağlarımıza lapa lapa yağan kar gördüm. Yangından sonra ilaç gibi beli bu bereket, rahmet diyelim." dedi.

"35 yıldır kar yağmamıştı"

İçmeler Mahallesi yaşayanı Sezer Tokmak da kar sevinci yaşadığını ve sabahtan bu güzelliği fotoğralamak için seyir tepesine geldiğini dile getirerek, "İçmeler'de doğdum büyüyüm. 1987 yılında yağmıştı böyle bir kar. O zaman 10 yaşındaydım. Mart ayında yağmıştı. 35 yıldır kar yağmamıştı. O zamandan sonra ilk defa böyle görüyorum. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

Bodrum Yarımadası'nın birçok mahallesinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Mazı, Mumcular, Kızılağaç, Dağbelen, Yalıkavak ve Konacık mahallelerinde gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı evlerin bahçeleri, tarlalar ve makilik alanlar beyaza büründü.

Vatandaşlar ilçede uzun süredir görmedikleri karın sevincini sosyal medyada fotoğraf paylaşarak yaşadı.

Karın keyfini çocuklar çıkardı

Kent merkezinde geceden itibaren etkisini sürdüren yağışla her yer beyaza büründü. Menteşe ilçesinde parklara gelen çocuklar, naylon poşetleri kullanarak karda kaydı, aile ve arkadaşlarıyla kar topu oynadı.

Soğuk havaya aldırış etmeden eğlenen çocuklar, kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı alanlarda karın keyfini çıkardı.

Karayolları ve belediye ekiplerinin Muğla-Denizli ve Muğla-Antalya kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması devam ediyor. Gece ulaşıma kapatılan yolda henüz araç geçişine izin verilmiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise il genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, Bodrum ilçesi Çamlık, Mazı, Pınarlı Belen ve Mumcular köy yolları, Milas İlçesinin bazı köy yolları, Fethiye İlçesi Nif, Üzümlü, Kızılbel yolu, Seydikemer İlçesi Bekçiler Seki yolu, Marmaris-Muğla yolu ve Menteşe İlçesinin Mahalle yollarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin kar yağışının durmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtilen açıklamada, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak en kısa sürede tüm yolların açılması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Muğla-Yatağan, Kavaklıdere, Milas kara yolunda da ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor. Kara yolunda buzlanma sebebiyle özellikle büyük araçların geçişine izin verilmiyor.