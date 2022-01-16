Muğla'nın su ürünleri ihracatı geçen yıl 500 milyon doları aştı

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bundan sonra daha çok çalışarak yeni hedefler peşinde koşacağız. Hedefimiz 2023 yılında ihracatımızı 750 milyon dolara çıkarmak." dedi.

Muğla'da geçen yıl 97 bin ton su ürünleri ihracatı yapılarak 563 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Muğla'da, her geçen yıl üretim miktarı artıyor, ihracat hacmi genişliyor. 2019'da 74 bin ton balık ihracatı yapılan kentten, 2020 yılında 78 bin ton, geçen yıl ise 97 bin 33 ton su ürünü yurt dışına satıldı.

Bölgede üretilen balıklar, tesislerde işlenip paketlendikten sonra çoğunlukla Avrupa ve Asya ülkelerine ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen balıkların Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar aralarında ABD, Rusya ve Japonya'nın da bulunduğu 84 ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Muğla'nın, Türkiye deniz kültür balıkçılığı üretiminin yüzde 65'ini yaptığına dikkati çeken Saylak,"İhracattan geçen yıl 563 milyon 326 bin 395 dolar gelir elde edildi. 500 milyon dolar hedefimizi aştık. Bundan sonra daha çok çalışarak yeni hedefler peşinde koşacağız. Hedefimiz 2023 yılında ihracatımızı 750 milyon dolara çıkarmak." dedi.

Saylak, bundan sonraki hedeflerinin, katma değeri yüksek ürünler yetiştirip yüksek fiyata ihraç ederek bölgenin ekonomiye katkısını artırmak olduğunu vurgulayarak, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Özellikle Milas'ta belirli bölgelerde son yıllarda açılan artezyenlerden sağlanan acı sularla toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği tesislerinin artış gösterdiğine işaret eden Saylak, bölgede 300'ün üzerinde işletmede ve toprak havuzlarda 100 bin tonun üzerinde çipura ve levrek üretildiğini aktardı.

Saylak, Muğla'da yapılan kültür balıkçılığının milli ekonomiye önemli katkı sağladığını belirterek, "Muğla su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de üretim miktarı açısından önemli bir yerde." diye konuştu.

Bölgede yetiştirilen balıkların, kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini dile getiren Saylak, yetiştirilen alabalıkların fileto şeklinde de yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Saylak, bölgede balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçiler ile yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.