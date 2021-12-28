  • BIST 1.856,65
  • Altın 683.97685
  • Dolar 11.839
  • Euro 13.3969
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 2 °C
»

Muhabere elektronik harp sistemi 'ILGAR' Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, elektronik taarruz amacıyla geliştirilen ve yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Muhabere elektronik harp sistemi 'ILGAR' Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri'ne ilişkin bilgi verdi.

Yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine gerçekleştirdiklerini belirten Demir, "Elektronik taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Taktik araç platformu üzerine ergonomik şekilde yerleştirildi"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemi, farklı frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz amacıyla geliştirildi.

ILGAR, hedef bantların haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi.

"Elektronik harbin önemli bir kuvvet çarpanı"
Karıştırma etkinliğini artırmaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş görev planlama yazılımı, mobil kullanım konsepti, reaktif karıştırma yeteneği gibi özelliklere sahip ILGAR, sahada elektronik harbin önemli bir kuvvet çarpanı olarak faaliyet gösteriyor.

Geçmiş yıllarda teslimatları yapılan sistemlere ilave olarak yeni ILGAR sistemlerinin kabul test faaliyetleri tamamlandı ve bu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Muş: İhracattaki rekoru Cumhurbaşkanımız açıklayacak28 Aralık 2021 Salı 14:55
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşuyor28 Aralık 2021 Salı 14:51
  • Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi28 Aralık 2021 Salı 14:51
  • BTK, Twitter'ın reklam yasağını kaldırdı28 Aralık 2021 Salı 14:49
  • Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirime gitti28 Aralık 2021 Salı 14:45
  • Ölüme itilen düzensiz göçmenlere 'yaşam eli' uzatıyorlar28 Aralık 2021 Salı 14:45
  • MSB: Kaçmaya çalışan 10 terörist daha yakalandı!28 Aralık 2021 Salı 14:44
  • Kamu reformu çalışmalarına başlayan Özbekistan'a Türkiye'den destek28 Aralık 2021 Salı 14:43
  • Eren Kış-13 Operasyonu başladı: 43 tim görev alıyor!28 Aralık 2021 Salı 14:42
  • Boşnak öğrencilerden Bakan Akar'a 'Plevne Marşı' sürprizi28 Aralık 2021 Salı 14:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti