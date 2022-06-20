  • BIST 2.533,33
  • Altın 1025.445
  • Dolar 17.3129
  • Euro 18.2116
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Muhalifler arasında Türkiye arabuluculuğunda ateşkes imzalandı

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplar arasında görüş ayrılıkları nedeniyle yaşanan şiddetli çatışmalar, Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen ateşkesle sona erildi.
Muhalifler arasında Türkiye arabuluculuğunda ateşkes imzalandı

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif grupların ateşkes için anlaştığını aktardı.

Reuters'a konuşan muhalifler, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'na bağlı Felak el Şam, Levant Cephesi, Ceyş-ül İslam ve Ahrar-uş Şam örgütleri arasındaki görüş ayrılıkları endeniyle yaşanan çatışmaların sona ermesi için arabuluculuk yaptığını aktardı.

Tarafların geri çekilmesiyle sonuçlanan ateşkes anlaşması, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunun öncesinde yapıldı. Bir askeri operasyon yapması gündemdeyken bölgede muhalif örgütler arasındaki çatışmalar endişe yaratıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıtılmış atık su kullanımında teşvik oranı artıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti20 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davasına yarın başlanacak20 Haziran 2022 Pazartesi 09:48
  • Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:48
  • Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
  • Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
  • Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
  • Üsküdar'daki ahşap binada çıkan yangın söndürüldü20 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti