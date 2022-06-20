Muhalifler arasında Türkiye arabuluculuğunda ateşkes imzalandı

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplar arasında görüş ayrılıkları nedeniyle yaşanan şiddetli çatışmalar, Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerçekleşen ateşkesle sona erildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif grupların ateşkes için anlaştığını aktardı.

Reuters'a konuşan muhalifler, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'na bağlı Felak el Şam, Levant Cephesi, Ceyş-ül İslam ve Ahrar-uş Şam örgütleri arasındaki görüş ayrılıkları endeniyle yaşanan çatışmaların sona ermesi için arabuluculuk yaptığını aktardı.

Tarafların geri çekilmesiyle sonuçlanan ateşkes anlaşması, Türkiye'nin olası Suriye operasyonunun öncesinde yapıldı. Bir askeri operasyon yapması gündemdeyken bölgede muhalif örgütler arasındaki çatışmalar endişe yaratıyordu.