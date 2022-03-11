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Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülke tarımını kalkındırmak için bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyerek, “Çiftçiye ürün garantisi verilmelidir” dedi.
Muharrem İnce: Çiftçiye ürün garantisi verilmeli

Partisinin ilçe binasının açılışı için Adana'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Ülkede gerekli çalışmaların yapılmadığı takdirde gıda, su, enerji ve ilaç konularında ileride sorunlar yaşanabileceğini söyleyen İnce, tarım alanında çözüm önerilerini sundu. Tarım envanteri çıkarılması gerektiğini kaydeden İnce, “Türkiye’nin elinde ne var ne yok, bir görelim. Ürün planlamasına bir an önce geçelim. Nerede, ne kadar, hangi üründen ekeceğiz? Bunları bilelim. Adana’da, Kahramanmaraş’ta, Konya’da ne kadar ekim yapacağız? Bunları görelim. Çiftçiye ürün garantisi verelim. Hastaneye, köprüye, havaalanına garanti veriliyor. Çiftçiye de verilmelidir. Tarımda kadının sigortasını ödemeliyiz. Tarım işçilerinin, çobanların sigortasını 85 milyon olarak ödemeliyiz. Tarım işçilerine yıpranma payı getirmeliyiz” diye konuştu. 

Toplantının ardından partisinin Çukurova İlçe Başkanlığı binasının açılışını yapan İnce, kurdeleyi partinin en genç üyelerine kestirdi. İnce, Adana’daki programının ardından Mersin'e geçti.

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