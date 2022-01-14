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Muharrem İnce: Seçim olsa yine Erdoğan kazanır

Memleket Partisi Lideri İnce, adaylık için adı geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı uyardı, "Bana yaptıklarını size yapmasınlar" dedi. İnce ayrıca, seçim olsa yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.
Muharrem İnce: Seçim olsa yine Erdoğan kazanır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına "Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun." uyarısında bulundu.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin ilçe binasının açılışına katılmak için Kayseri'ye gelen İnce, bir otelde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partilerin bu yıl hazine yardımı almamaları yönünde bir kampanya başlattıklarını ifade eden İnce, pazartesiden itibaren kampanyayı imzaya açacakları belirterek, bu para ile üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alınmasını istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğraf çektirmesine değinen İnce, hiçbir milletvekilinin teröristle fotoğrafının olmaması gerektiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sorması üzerine İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendilerini örnek almalarını isteyerek, partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A UYARI: BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR

Bütün siyasi partilerin, üyelerinin önüne sandığı koymalarını öneren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok 'İstanbul'u veremezmişiz.' İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan. 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor, geçsin. Seçim kazanmak istiyor musun sen? 'Kazanırız ama İstanbul Belediyesini kaybederiz, mecliste çoğunluğumuz yok.' Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum, yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur.

"SANDIK KONULSA YİNE ERDOĞAN ÇIKAR"

Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, kim çıkarsa cumhurbaşkanı adayı yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir. Ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu. Bu kadar basit."

"ARTIK CHP EKMELEDDİN VAKASI YAŞATAMAZ"

Millet İttifakı'nın kendi arasında anlaşamayacağını iddia eden İnce, "Anlaşamayacaklar, yaz buraya. 'Memleket Partisi ne işe yarıyor' dedi bir tanesi yolda gelirken. Bak dedim, bir tane işe yaradı şimdiye kadar. 'Artık CHP bir Ekmeleddin vakası yaşatamaz' dedim. Daha ne yapsın Memleket Partisi. Kuruldu kurulmaz bir işe yaradı. İddialı bir partiyiz. Birinci parti olacak, göreceksiniz. Millet bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtulacak." dedi.

Bir gazetecinin, Kılıçdaroğlu ve ekibinin, kendisinin aday gösterildiği önceki cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettirmeye çalışıp çalışmadıklarını sorması üzerine İnce, "CHP yönetimi 'nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da def edelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. Kaybetsin diye çalıştılar demiyorum, bu çok iddialı olur. 'Nasılsa kazanamayız, biz günü kurtaralım' dediler. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca korktular, 'eyvah, geliyor galiba bu' diye." ifadelerini kullandı.

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