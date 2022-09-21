Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda Dönüşüm

Pursaklar Belediyesi, ilçenin ana meydanlarından biri olan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda yenileme çalışmalarına hızla devam ediyor.

Şehitlik Meydanı ve Hicret Meydanı başta olmak üzere ilçenin pek çok farklı noktasında vatandaşların nefes alacağı projeleri bir bir hayata geçiren ve her gün bir yeni projeyi hizmete sunan Pursaklar Belediyesi tarafından, halkın buluşma noktalarının başında gelen Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı’nda yürütülen yenileme çalışmaları devam ediyor.

KISA SÜREDE AÇILACAK

Kentin merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanındaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini ve en kısa zaman içerisinde hizmete açılacağını bildirdi.

TÖRENLERE EV SAHİPLİĞİ

İlçenin merkezinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Meydanındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, halkın nefes alacağı oturma yerleri, vatandaşların rahatlıkla dolaşıp vakit geçirebileceği alan, resmi törenlere de ev sahipliği yapacak.

