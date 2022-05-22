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Muhtarlara, afet ve ilk yardım eğitimleri başlatıldı

Büyükşehir Belediyesi muhtarlara yönelik afet farkındalık ve ilk yardım eğitimleri başladı.
Muhtarlara, afet ve ilk yardım eğitimleri başlatıldı

Büyükşehir Belediyesi, doğal afetlere karşı vatandaşları bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknolojileri İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, kentin tüm paydaşlarını kapsayan mahalle bazlı ve apartman görevlilerinin ardından şimdi de Başkentli muhtarlara yönelik afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerine başladı.

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GÜRLER: “GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAĞIMIZ BİR EĞİTİM PROGRAMI SÜRDÜRÜYORUZ”
Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda düzenlenen eğitim programına katılan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler toplum çapında farkındalık oluşturarak vatandaşları afetlere hazır hâle getirmek istediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak göreve başladığımız günden bugüne toplumun farklı sosyal katmanlarına afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. Daha önceki eğitimlerimiz hatırlarsınız apartman görevlileri, kent konseyleri ve üniversite öğrencilerine yönelikti. Şimdi de yeni bir hedef kitleyle beraberiz. Çok yaygın bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında duyarlılık yaratacak özellikle Başkent’te Ankara'nın merkezinde muhtarlarımızla başlayan aynı zamanda geniş duyarlılık yaratacağımız geniş kitlelere ulaşacağımız bir eğitim programını sürdürüyoruz. Buradaki eğitimlerimiz aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı ile yaptığımız görüşmelerle içeriği zenginleştirilmiş yeni kapsamlar eklemiş biçimde. Bu programlarımızla yalnızca afetlere ilişkin duyarlılık değil daha geniş kapsamda ekoloji duyarlılıkları, iklim bilinci, doğa sevgisi gibi çok geniş kapsamlı nitelikli bir eğitim programını da sürdüreceğiz. Ankara'nın dört bir yanındaki muhtarlıklarımıza ve onlar sayesinde de köydeki farklı sosyal katmanlara ulaşmak istiyoruz.”

Afet farkındalık eğitim programına katılan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yılmaz da, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu afet farkındalık ve ilk yardım eğitimlerinden muhtarlarımızı yararlandırmak istedik. Başkent Muhtarlar Federasyonu ve diğer muhtarlar dernek başkanlarımızla bu konuyu paylaştık. Muhtarın bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak için böyle bir eğitim planladık koordine sağlayarak.”

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DEVAM EDEN EĞİTİMLERE KATILAN GÖNÜLLÜLERİN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
“Muhtara Yönelik Afet Farkındalık Eğitimi Programı”na yoğun katılım gösteren Başkentli muhtarlar da acil durumlarda yaşanan zorluklarla mücadele etmeyi öğrenmek istediklerini ifade ederek,  düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:
-Nurten İşçi (Çankaya Güzeltepe Mahalle Muhtarı): “Ülkemiz fay hatları üzerinde olduğu için Büyükşehir’in bu çalışmalarını olumlu buluyorum. Çok katkı verdiğini görüyorum el birliğiyle çalışmalara katılıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız.”
-Remziye Erdoğan (Kavacık Subayevleri Mahalle Muhtarı): “Eğitimlerin faydalı olacağına inanıyorum, onun için geldim. Olması gereken bir eğitim, umuyorum faydalı olacaktır.”
-Muhabbet Alkaş (Keçiören Emrah Mahalle Muhtarı): “Eğitimlerin gerekli olduğunu düşünüyorum. Doğal afetlere karşı kendimi güçsüz hissediyorum, ne yapabilirim diye koşa koşa geldim.”
-Hatice Çalışkan (Keçiören Çiçekli Mahalle Muhtarı): “Gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. İyi ki böyle bir şey düşünülmüş. Bizler halkla iç içeyiz. Bilgi sahibi olarak nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum.”
-Zeynep Yıldırım (Basınevleri Mahalle Muhtarı): “Hemen katılmak istedik ve geldik, bu çalışmaların çok verimli olacağını düşünüyorum.”
-Şengül Pekacar (Keçiören Köşk Mahallesi Muhtarı): “Hem geleceğe hem insanlığa katkısı büyük. Burada öğrendiğim bilgileri önce çocuklarıma ve arkadaşlarıma aktaracağım. Ne öğrenebilirsek onu öğrenelim, geleceğe bir katkımız olsun.”

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