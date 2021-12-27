Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentli muhtarlara bilgisayar eğitimi verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi gelecek vizyonu ile insan odaklı uygulamalarına devam ediyor. Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle muhtarlara yönelik başlatılan ücretsiz bilgisayar kursları yoğun ilgi görüyor. Polatlı’dan sonra Çubuklu ve Akyurtlu muhtarlar da ilk defa bilgisayar eğitimi almaya başladı. 2 ay sürecek kursta muhtarlara temel bilgisayar eğitimlerinden sosyal medya kullanımına kadar teorik ve pratik eğitim veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te merkez ve çevre ilçelerde görev yapan muhtarlara yönelik başlattığı temel bilgisayar eğitimlerine devam ediyor.

Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle açılan teknoloji kursu muhtarlardan yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, Polatlı’dan sonra yoğun talep üzerine Çubuk ve Akyurt’taki muhtarlara da bilgisayar eğitimi vermeye başladı.

MUHTARLARA A’DAN Z’YE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ

Muhtarların temel hizmet kalitesini artırmak amacıyla açılan kursta, uzman bilgisayar eğitmenleri eşliğinde temel bilgisayar kullanımı, sosyal medya ve dijital uygulamaları kapsayan teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Aile Yaşam Merkezlerinde iki ay boyunca haftada iki gün düzenlenen ücretsiz bilgisayar kursunda eğitim alan muhtarların verimliliklerinin ve iletişim güçlerinin arttığına dikkat çeken Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışı doğrultusunda Başkentli muhtarlara yönelik başlattığımız teknoloji eğitimine Polatlı’dan sonra Çubuk ve Akyurt ilçelerimizde de devam ediyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütmüş olduğumuz çalışmalarda muhtarlarımızdan gelen talepleri değerlendiripA’dan Z’ye bilgisayareğitimi veriyoruz.Bu eğitimlere ilk kez Polatlı ilçemizde 2 Aralık tarihinde başladık ve oradaki muhtarlarımız eğitimlerine devam ediyorlar. Eğitimler sayesinde artık sosyal medya kullanıyorlar hatta gördük ki başkanımızı da sosyal medyadan takip etmeye başlamışlar.Çubuk ve Akyurt’tada muhtarlarımızın taleplerini karşıladık haftada 2 gün muhtarlarımızın durumlarına göre eğitimlerimiz devam edecek.”

BAŞKENTLİ MUHTARLAR BİLGİSAYAR BAŞINDA

Bilgisayarla ilk kez tanışan ya da kullanımını pekiştirmek için kursa gelen Çubuklu ve Akyurtlu muhtarlar heyecanlı olduklarını belirterek, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Sadık Can (Çubuk Yazır Mahallesi Muhtarı-Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı): “Başkanımıza teşekkür ederiz. Biz talep etmiştik bu eğitimin verilmesini. Hocalarımızdan bilgisayar kullanımı öğreniyoruz, bildiklerimizi de pekiştiriyoruz. Devir teknoloji devri, ayak uydurmamız gerekiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

-Zeki Avan (Çubuk Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı): “Bilgisayar kullanmayı biliyordum ama şimdi eksik kalan ve bilmediklerimi öğreniyorum. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

-Salih Sadi Saat (Çubuk Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı): “Büyükşehir Belediyemizin genel anlamda verdiği hizmetlerden zaten memnunuz. Bilgisayar kullanırken eksiklerimizi burada aldığımız eğitimlerle tamamlıyoruz.”

-Ahmet Saydam (Çubuk Melihşah Mahalle Muhtarı): “Ben torunlarımdan öğreniyordum bilgisayar ve internet kullanımını. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz Allah razı olsun böyle bir kurs açtı. Basit gibi görünse de büyük bir ihtiyaç. Daha iyi öğrenmek için düzenlenen bu kursa geldik.”

-Fatih Keyvanoğlu (Akyurt Timurhan Mahalle Muhtarı): “Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp. Mansur Başkanımıza ve Muhtarlıklar Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ederiz. Bize verilen bilgisayar eğitim desteğinden çok memnunum.”

-Ahmet Böcekçi (Akyurt Balıkhisar Mahalle Muhtarı): “Belediyemize bu uygulamadan dolayı çok teşekkür ederiz. Biraz olsun bilgisayar kullanıyoruz ama hiç kullanamayan muhtar arkadaşlarımız vardı.Çok isabetli bir proje olmuş. Teknoloji devrindeyiz hala el yordamıyla yazıyla uğraşıyoruz. Artık işlemlerimizi bilgisayar ortamında yapacağız, teşekkür ederiz.”

-Burhan Karaoğlan (Akyurt Güzelhisar Mahalle Muhtarı-Akyurt Muhtarlar Derneği Başkanı): “Ben bilgisayar kullanmayı biliyorum ama eksiklerim var. Burada onları tamamlamak için bilgisayar kursuna geldim. Güzel bir hizmet bilmeyenler de bu sayede öğrenmiş olacak.”

Muhtarlıklar Daire Başkanlığı, sosyal projeler kapsamında başlattığı teknoloji eğitimlerine gelen talepler doğrultusunda devam edecek.