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Muhteşem kasım fırsatları nedir, flo’da indirim var mı?

Kasım ayının ilk gününden itibaren internette sıkça karşılaşılan muhteşem kasım fırsatları nedir? Bu ayda fiyatlarda büyük indirimler yapıldığı doğru mu? Muhteşem kasım fırsatları kampanyasına ayakkabıcı FLO da katıldı. Flo'da indirim var mı?
Muhteşem kasım fırsatları nedir, flo’da indirim var mı?

Özellikle sosyal medyada karşılaşılan reklamlarda, “muhteşem kasım fırsatları” kapsamında fiyatlarda büyük indirimler olduğundan söz ediliyor, yüzdelikler havalarda uçuşuyor. Kasım ayıyla birlikte internet ortamı, falanca firmanın falanca ürünü fiyatında yüzde 30-40 indirim yaptığı yönündeki reklamlardan geçilmiyor. 

Peki muhteşem kasım fırsatları nedir? Bu ayda fiyatlarda büyük indirimler yapıldığı doğru mu? “Efsane Cuma”, “Efsane Kasım fırsatları”, “Muhteşem Kasım indirimleri” gibi sözde kampanyaların çıkış noktasının ABD icadı Black Friday olduğu biliniyor. 

Türkçesi “Kara Cuma” olan Black Friday, Amerika’da Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe deniyor. O gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul ediliyor. Mağazalar çok erken saatte açılıp, geç kapanıyor. 

Bu ve benzeri gün, hafta ve aylar kimilerine göre gerçekten büyük indirim yapıldığı zamanlar iken, kimilerine göre sahte ve aldatıcı satış taktiklerinden ibarettir, kapitalist firmaların "alışveriş çılgınlığı"ndan başka bir şey değildir. 

 FLO DA KATILDI 

Bu kampanyalardan olan Muhteşem Kasım Fırsatları’na FLO adlı ünlü ayakkabı firması da katıldı. FLO, "Muhteşem Kasım Fırsatları" çerçevesinde ürünlerinde 13 Kasım'a kadar yüzde 30'a varan indirimlerle satılacağını duyurdu.
Ayakkabıcı FLO’dan yapılan açıklamaya göre, şirkette "Muhteşem Kasım Fırsatları" devam ediyor. Kadın, erkek ve çocukların yüzlerini gülümsetecek kampanyalar sunduklarını ifade eden FLO'da bu sene de “Muhteşem Kasım Fırsatları” ile 7 Kasım- 13 Kasım tarihleri arasında uygun fiyatlarla çok sayıda seçenek ve model bulunduğu kaydedildi. FLO'nun "Muhteşem Kasım Fırsatları" ile sneaker, çizme, ev grubu, tekstil ve aksesuara kadar tüm kategorilerde değişik oranlarda indirimler uygulandığı ifade edildi. 
 

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