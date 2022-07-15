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Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 35 gündür sürüyor.
Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalar, Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 130 kişilik ekip, zodyak bot ve halat bağlanan rafting botları ile Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Söz konusu bölgede su altı ve üstü arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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