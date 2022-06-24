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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor

Suda kaybolan hemşire Güneş'in bulunması için başlatılan çalışmalarda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ve Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 140 kişilik ekip yer alıyor.

Ekipler, Müküs Çayı'nda su debisinin yüksek olması nedeniyle halat bağladıkları rafting botlarıyla zorlu koşullara rağmen özveriyle görev yapıyor.

Hemşirenin babası Aydın Güneş ve yakınlarının yanı sıra Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Beğendik Belde Belediye Başkanı Gürgün Özdemir, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve diğer yetkililer de çalışmaları takip ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp, kaybolmuştu.

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