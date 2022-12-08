Munzur Dağı'nda çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Tunceli'deki Munzur Dağları'nın zirvelerinde yaşayan ve nesli koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri dağcılar tarafından görüntülendi.

Türkiye'de Kuzeydoğu, Doğu Anadolu ve Toroslar'ın doğusunda varlıklarını sürdürdükleri bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri Tunceli'de görüntülendi. Tunceli'deki Munzur Dağları'nın zirvelerinde nesli koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri görüldü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir grup dağcı, Munzur Dağları'nın karla kaplı zirvelerinde yaşayan çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi. Kentte faaliyet yürüten Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 8 dağcı, ilçedeki Munzur Dağları'nın 3 bin 130 rakımlı Raan Zirvesi'ne gezi düzenledi.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı rotada tırmanış yapan dağcılar, yaklaşık 6,5 saatin sonunda zirveye ulaşmayı başardı.Dağcılar, yolculukları sırasında da karla kaplı arazide nesli koruma altında bulunan 10 çengel boynuzlu dağ keçisine rastladı.

Bir süre dağ keçilerini izleyen dağcılar, hayvanların karda yiyecek bulma mücadelesini kameralarıyla kayıt altına aldı.

Keçileri görüntüleyen dağcı Hasan Aktuğ, AA muhabirine, Munzur Dağları'nın doğası ve yaban hayatıyla zengin olduğunu kaydetti.

Kentteki birçok dağı gezdiğini ifade eden Aktuğ, "Dağcı arkadaşlarımızla zorlu tırmanış yaparken çengel boynuzlu dağ keçilerine rastladık. Karla kaplı arazide karınlarını doyurmak için yiyecek arıyorlardı." dedi. Aktuğ, keçileri görüntülemekten büyük keyif aldığını belirterek, yaban hayatının gelecek kuşaklara aktarılması için korunması gerektiğini söyledi.

Çengel boynuzlu dağ keçilerinin özellikleri:

Ekosistemin vazgeçilmezi ve kayaların usta turmanıcısı olarak bilinirler, büyük otçul bir memelidirler. Kafatasından dik olarak çıkıp uç kısmına doğru çengel gibi içe bükülen boynuzlarından dolayı bu adı almışlardır. 2 bin metreden yüksek alanlarda yaşarlar. Rengi kışın siyah, yazın ise açık soluk veya turuncuya yakın kahverengidir. Sırtında omuz başından kuyruğa kadar siyah bir şerit uzanır. Ağız kenarından göz arkasına kadar yanakta genişçe siyah bir şerit bant bulunur. Tırnaklarının altı kalın olduğu için sarp kayalıklarda rahatça hareket edebilirler. Erkek keçilerin daha kalın olan boynuzları 25-30 santimetre uzunluğundadır. Dişilerin boynuz uçlarının yaptığı açı geniş; erkeklerinki ise daha dardır. çengel boynuzlu keçi genellikle yazın alpin çayırlıklarında beslenmekte ve buraya yakın olan tehlike anında kaçabilecekleri sarp kayalıklarda yaşamaktadır. Kışın ise karın az toplandığı ve daha ılık olan kuytu yerleri veya sarp sırtları tercih etmektedirler. Çok sıcak havalarda serinlemek ve dinlenmek için kar veya buzulların üstünde yatarlar.

Günün erken saatlerinde ve akşam serinliğinde otla beslenir, diğer zamanlarda dinlenirler. Beslenirken çok seçicidir. Su ihtiyacını yediği besinlerden karşılayan çengel boynuzlu keçi, kışın ağaç ibreleri, eğreltiler, çalılar ve yosunlar; bahar ve yazın ise taze sürgünler ve alpin bitki türleri ile beslenmektedir. Yükseklerde yaşamak için sağlam bir kalbi bulunan çengel boynuzlu keçinin 3500 metre yüksekliğe uyum için alyuvar yapısı da normalin çok üstündedir. Sivri tırnakları sayesinde buzda da hareket edebilir. Kışın karda enerjilerini verimli kullanmak için birbirlerini izlerler. Son yıllarda grup büyüklüğü beşe kadar düşmüştür. Güvenlik için sürüler halinde otladıkları ve aralarından birini gözcü bıraktıkları saptanmıştır. Bulunduğu yerden 2-3 metre yukarı ve 6-7 metre kadar ileriye atlayabilirler. Çok iyi bir koşucu tırmanıcı ve gözlemcidirler. Çok iyi koku ve görme duyularına sahiptirler. Son yıllarda kaçak avcılık tehdidiyle karşı karşıyadır. Tiz bir sesi olduğu tespit edilmiştir.

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