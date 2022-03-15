  • BIST 2.085,30
  • Altın 919.061
  • Dolar 14.7916
  • Euro 16.2892
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Muş Ovası'na gelen 'baharın habercisi' leylekler kara yakalandı

Her yıl mart ayında Muş Ovası'na gelen ve "baharın habercisi" olarak adlandırılan leyleklerin yuvaları karla kaplandı.
Muş Ovası'na gelen 'baharın habercisi' leylekler kara yakalandı

Muş Ovası, yıllardır elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısına yuva yapan yüzlerce leyleği ağırlıyor.

Bu yıl da 15 gün önce bölgeye gelmeye başlayan leylekler, kentte etkili olan yoğun kara yakalandı.

Yuvaları karla kaplanan ve ovadaki kar nedeniyle de yiyecek bulmakta zorluk çekmeye başlayan leyleklere, bölge sakinleri yem bırakıyor.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyü sakinlerinden Medet Güven, gazetecilere, leyleklerin 15 gün önce köylerine geldiğini söyledi.

Son günlerde etkili olan kardan dolayı leyleklerin beslenmede güçlük çektiğini anlatan Güven, "Köyde bir metreye yakın kar yağdı. Leyleklerde bu süreçte güçlük çekiyor. Biz de onları beslemeye çalışıyoruz. Yuvasına ve yuvanın yakın yerlerine yiyecek bırakıyoruz." dedi.

"Leylekler ilk geldiğinde kar yoktu"
Köy sakinlerinden Suat Çoban ise köylüler olarak leylekleri çok sevdiklerini ve alıştıklarını belirtti.

Leyleklerin uzun yıllardır köylerine geldiğini aktaran Çoban, "10 yıldır burada yuvaları var. Bu yıl biraz erken geldiler. Leylekler ilk geldiklerinde kar yoktu. Kar yağınca yakınlardaki termal su kaynaklarına giderek oralarda yiyecek arıyorlar. Elimizden geldiğince onlara yem vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazaya müdahale ederken TIR'ın altında kalan polisin bacağı kesildi14 Mart 2022 Pazartesi 19:13
  • Manisa'da esnaf 100 aileye gıda kolisi bağışında bulundu13 Mart 2022 Pazar 23:08
  • Refüje giren otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı13 Mart 2022 Pazar 21:16
  • Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı13 Mart 2022 Pazar 21:14
  • 10 yıl önce hayatını kaybeden Kore gazisinin madalyası eşine verildi13 Mart 2022 Pazar 19:20
  • Sokak köpeğinden kaçarken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti12 Mart 2022 Cumartesi 17:44
  • Meteorolojiden İstanbul, Bursa ve Balıkesir için kuvvetli kar uyarısı12 Mart 2022 Cumartesi 14:20
  • Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu12 Mart 2022 Cumartesi 12:45
  • THY toplam 407 seferini iptal etti12 Mart 2022 Cumartesi 12:25
  • Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı12 Mart 2022 Cumartesi 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti