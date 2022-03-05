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Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Muş Ovası ile buradaki bazı tarım arazileri, eriyen kar ve sağanak nedeniyle su altında kaldı.
Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

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GÜNDEM

 

Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Şener Toktaş, İbrahim Yaldız |

05.03.2022

Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

 

Muş

Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Muş Ovası'nda bazı bölgeler eriyen kar ve sağanak nedeniyle suyla kaplandı

Muş Ovası ile buradaki bazı tarım arazileri, eriyen kar ve sağanak nedeniyle su altında kaldı.

 

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, aralıklarla etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle ovada göletler oluştu.

 

 

 

Hindi ve kaz çiftliğinde su baskınları yaşanan bölgede, bazı tarım arazileri de suyla kaplandı.

 

Bölgede oluşan göletleri fotoğraflayan vatandaşlardan Eser Aydın, ailesiyle gezerken Muş Ovası'nın su altında kaldığını fark ettiğini belirterek, "Özellikle dağların suya yansımasıyla güzel görüntüler vardı. Güzel fotoğraflar çektik." dedi.

 

 

 

Hasköy ilçesinde kaz ve hindi çiftliği bulunan İshak Sönmezsoy ise her yıl ilkbahar aylarının başlamasıyla eriyen karlar ve yağmurdan dolayı işletmesinin bir kısmı ile etrafta ekili alanların yaklaşık yüzde 30'unun su altında kaldığını anlattı.

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