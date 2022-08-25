MÜSİAD'tan bankalara çağrı: Para musluklarını kısmayın

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bankalara çağrıda bulunarak "Türkiye ve tüm dünya bu kadar kritik bir süreçten geçerken, 'kârım azalıyor' diye para musluklarını kısmaları kabul edilemez bir davranış olur" dedi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bankalara çağrıda bulunarak "Türkiye ve tüm dünya bu kadar kritik bir süreçten geçerken, 'kârım azalıyor' diye para musluklarını kısmaları kabul edilemez bir davranış olur" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Başkanı Asmalı, ekonomideki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin geçen yıldan bu yana yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni bir ekonomik modele geçtiğini, bu modeli desteklemek amacıyla faizlerin de aşağıya çekilmeye başladığını anlatan Asmalı, MÜSİAD olarak ilk andan itibaren faiz indirimine destek verdiklerini söyledi.

Asmalı, kendilerinin faiz getirisine değil, maliyet tarafına baktıklarını vurgulayarak, "Faizlerin düşük olması yatırımcının daha az maliyetle borçlanması anlamına geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekonomik büyümeyi destekleyici adımlarını doğru buluyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni ekonomi modelinin ilk yansımasını, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 ile Avrupa ve OECD ortalamaları ve Çin'in üzerinde bir büyümeyle gösterdiğini belirten Asmalı, buna bağlı olarak işsizlik oranının da gerilediğini hatırlattı.

Asmalı, Türkiye'nin özellikle salgın döneminde oluşan tedarik zinciri şartlarında kendisine sunulan fırsatları iyi değerlendirdiğini, bu sayede sanayide üretim artışları yaşandığını kaydetti. İhracatta bu yıl 250 milyar dolar, gelecek yıl da 300 milyar dolarlık bir hedefin ortaya konduğunu aktaran Asmalı, üreticiler ve sanayicilerin yeni üretim tesisleri ve yatırım yapması gereken bir sürece girildiğini ifade etti.

"Enflasyon, önümüzdeki dönemin en önemli mücadele alanı"

Mahmut Asmalı, ekonomide büyüme, işsizlik gibi iyi giden yanlar olduğu kadar, enflasyon gibi sorunlu alanlar da bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun, önümüzdeki dönemin en önemli mücadele alanı olması gerek. Kısmen parasal genişleme yapıp, büyümeyi teşvik ettiğinizde enflasyonu bir miktar artırırsınız ama (beklenenin üzerinde enflasyon için) bu tek başına yeterli bir gerekçe değil. Enflasyon sadece ülkemizin değil gelişmiş ülkelerin, tüm dünyanın bir sorunu. Dünya enflasyon ortalaması yüzde 13,1'lere geldi. Gelişmiş ülkeler tarihindeki 40 yılın zirvelerini yaşıyor. Özellikle enerji, emtia ve gıda fiyatlarındaki yüksek artışlar enflasyonu tetikledi."

Enflasyon üzerinde görülen döviz kuru etkisine de işaret eden Asmalı, yatırım için sunulan imkanları döviz stokuna çevirmenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Asmalı, "TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bir vakıa olarak İstanbul Sanayi Odası'nda yılbaşından bu yana üretim, yatırım, istihdam için verilen ucuz kredilerin birtakım işadamlarımız, sanayicilerimiz tarafından amacı dışında kullanıldığını söyledi. Dolayısıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB'nin geç de olsa aldığı tedbirleri çok olumlu buluyoruz. KOBİ'lerin, işadamlarının yatırım yapma noktasında bu kadar iştahı varken, bu kadar sermayeye ihtiyaç duyulan bir dönemde ucuz kredilerin amacı dışında kullanılması kabul edilemez. Bu ne vatanseverlikle bağdaşır, ne ülkeyi sevmekle bağdaşır." diye konuştu.

"Bankalar 'kârlılığımız azalacak' diye kredi musluklarını kısma cihetine gitmesinler"

MÜSİAD Başkanı Asmalı, TCMB'nin faiz indirimi ve akabinde ticari kredilere ilişkin açıkladığı makro ihtiyati tedbirlere değinerek, atılan son adımların bankaları da etkilediğini söyledi.

Bankaların yüzde 400'lere varan rekor karlar açıkladığından bahseden Asmalı, "Buradan bankalara çağrıda bulunmak istiyorum, 'kârlılığımız azalacak' diye kredi musluklarını kısma cihetine gitmesinler. Biraz daha az kazansınlar. Türkiye ve tüm dünya bu kadar kritik bir süreçten geçerken, 'kârım azalıyor' diye para musluklarını kısmaları kabul edilemez bir davranış olur." dedi.