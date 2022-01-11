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Musiki Muallim Mektebi yeniden kapılarını açtı

98 yaşında olan Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden kapılarını Mamaklılara açtı. 
Musiki Muallim Mektebi yeniden kapılarını açtı

Bugüne kadar binlerce sanatçının eğitim gördüğü bu tarihi yapı, yeniden sanatın birçok dalını Mamaklılarla buluşturmayı bekliyor. Yeni yılda Tiyatro (küçük gruplar), kabak kemane, Türk halk müziği koro, Türk sanat müziği koro, kanun, ney, keman, bağlama (uzun sap), piyano ritim, ud, kemençe, tambur, şan/solfej ve baleye kadar 15 farklı branşta hizmet verecek olan Musiki Muallim Mektebi’nin ilk kursiyerleri ise gitar, bağlama ve tiyatro alanında oldu.

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Sanatın tüm güzellikleri Mamak’ta yaşanır
Musiki Muallim Mektebi’nin, bugüne kadar tiyatrodan sanat müziğine, halk müziğinden halk oyunlarına birçok kültürel etkinliklere ev sahipliği yaptığını ve tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kuruluş ruhuna uygun faaliyetlerin kaldığı yerden devam edeceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kültürümüzün güzelliklerini fark etmek, sevmek ve sevdirmek, gelecek nesillere taşıyarak sürekliliğini sağlamanın önemini çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla bu tarihi değerimize sahip çıkıyor, sanatın tüm güzellikleri Mamak’ta yaşanır diyoruz” dedi.

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Tarihi ve özgün yapısını koruduk
Restorasyon çalışmaları yapılırken mekânın tarihi dokusunu ve özgün yapısını korumaya özen gösterdiklerinin de altını çizen Köse, “Musiki Muallim Mektebimiz Cumhuriyet tarihinin ilk konservatuarı. Önce ismini aslına dönüştürerek çalışmalarımızın startını vermiştik. Ardından tarihi binanın restore çalışması yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan ata yadigarı eserlere sahip çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz, Mamaklılar ise tarihi yeniden yaşamış olmanın mutluluğunu” diye konuştu.

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