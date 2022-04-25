  • BIST 2.482,60
  • Altın 901.922
  • Dolar 14.7731
  • Euro 15.831
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 20 °C
»

Müsilaj İstanbul'a döndü

İSTANBUL sahillerinde çekilen görüntüleri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Gördüğümüz krem kıvamındaki müsilaj" dedi.
Müsilaj İstanbul'a döndü

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı. DHA'nın drone kamerası yansıyan görüntüleri Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı yorumladı.

" 'Her an müsilaj ortaya çıkabilir' demiştik" diyen Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi. 

Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın hiç yok olmadığını ve denizin dibinde olduğunu belirterek, "Müsilaj bir sonuç. Müsilajın nedenlerini ortadan kaldırmadan sonuçlarının değişmesini beklemek yanlış olur. Müsilajın 3 temel tetikleyicisinden bahsetmiştik. Birincisi, deniz yüzeyi sıcaklıklarının yüksek olması, ikincisi kirlilik kaynaklarının fazla olması, üçüncüsü Marmara Denizi'nin orijinal yapısı. Yüzey suyu sıcaklıkları İklim değişikliği ile ilişkili, bu duruma müdahale edemiyoruz. Marmara Denizi'nin orijinal yapısı değiştirmediğimiz bir durum. Geçen yıl Nisan ayından bugüne kadar kirlilik yükünü azaltmada başarılı değiliz. Marmara Denizi'nin kirlilik yükü azalmadı. Dolayısıyla nedenler ortadan kalkmadan müsilajın ortadan kalmasını bekleyemeyiz. Sadece geçen yıl Ağustos ayından beri biz müsilajı görmedik, yüzeyden kayboldu. Deniz dibine çöktü ve müsilaj çamuru olarak deniz dibinde etkisini devam ettirdi. Havaların ısınmasıyla beraber su sıcaklıkları artmaya başladı. Şu an deniz yüzeyinde farklı bölgelerde tekrar krem kıvamında ince bir tabaka halinde müsilaj görüyoruz" diye konuştu. 
 

"MARMARA DENİZİ'NNİN FARKLI BÖLGELERİNDE MÜSİLAJ GÖRÜNÜR DURUMDA"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu yıl görülen müsilajın farklı bir tipi oduğunu ifade ederek, "Geçen yıl önce su kolonunda müsilaj ortaya çıkmıştı. Şeritler halinde bütün suyun ışıklı bölgesini kaplamıştı, daha sonra yüzeye çıkmaya başlamıştı. Bu sene su kolonunda henüz müsilaj yok. Ancak aşırı alt çoğalması Ocak ayından beri var, su şartları hep uygun. 'Her an müsilaj ortaya çıkabilir' demiştik. Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi. 



"DENİZİN ZAMANI YOK"

Acil çağrı yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Denizin zamanı yok. Hep beraber Marmara çevresinde yaşayan insanları denize yardıma çağırmamız gerek. Ulusal çapta kampanyalar yapmamız gerek. Lavabonuzdan bir litre atık yağ döktüğünüzde denizdeki bin ton suyu kirletmiş oluyorsunuz. Evinizde kullandığınız çamaşır suyunun miktarını azaltın. Bütün bu temizlik malzemeleri fosfat bazlı. Bu maddelerin kullanımını azaltmamız lazım. Daha az atık çıkarmamız gerekiyor. Diğer taraftan da hızlıca sanayi kuruluşları üzerindeki denetimi artırmamız gerek. Denetimi eksik bıraktığımızda atıklarını denize gönderiyorlar. Denizi uzaylılar bu hale getirmedi, müsilaj kendi kendine ortaya çıkmadı. Müsilajın sorumlusu biziz, önleyecek olan da biziz" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da otobüsün altında kalan patenli çocuk öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 18:59
  • Edremit'te traktör devrildi, sürücü yaralandı, eşi öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 18:59
  • Kamyon, özel halk otobüsüne çarptı: 9 yaralı25 Nisan 2022 Pazartesi 18:02
  • Şanlıurfa’da devrilen TIR’daki şekerleri yoldan topladılar25 Nisan 2022 Pazartesi 17:04
  • Minibüs altında kalan 2 yaşındaki Doruk, hastanede öldü25 Nisan 2022 Pazartesi 16:07
  • Kalp krizinden ölen polis memuru, Tokat'ta toprağa verildi25 Nisan 2022 Pazartesi 16:06
  • Hac ve Umre Kurulu duyurmuştu: Tercihler bugün başladı25 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
  • Taksim Metro İstasyonu'nda yangın24 Nisan 2022 Pazar 23:22
  • Alaşehir'deki orman yangını kontrol altına alındı24 Nisan 2022 Pazar 21:33
  • Sarıyer'de İETT otobüsü 15 araca çarptı: 4 yaralı24 Nisan 2022 Pazar 20:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti