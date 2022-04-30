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Musk, Twitter anlaşmasının ardından yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için şirketin yönetim kuruluyla anlaşmasının ardından bu hafta yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı.
Musk, Twitter anlaşmasının ardından yaklaşık 8,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlere göre, Elon Musk salıdan perşembeye kadar toplam 9,6 milyondan fazla hisse satışını gerçekleştirdi.

Hisse fiyatları yaklaşık 820 ila 1.000 dolar iken söz konusu satışların ardından Musk'a şirketin yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen 163 milyon hisse kaldı.

Finansal veri ve yazılım şirketi FactSet'e göre, Tesla'nın en büyük hissedarı olan Musk, söz konusu satışlardan önce şirketin yaklaşık yüzde 17'sine sahipti.

Musk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise başka Tesla hissesi satışının planlanmadığını belirtti.

Elon Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için hafta başında anlaşmaya varmıştı.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin hisse başına 54,2 dolara Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti. Açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Twitter'ın özel bir şirket haline geleceği aktarılmıştı.

Musk'ın Twitter'ı satın almak için teklif ettiği tutarı nasıl finanse edeceği tartışma konusu olurken ünlü milyarder, SEC'e yaptığı bir başka bildirimde 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını kaydetmişti.

Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği bildirilmişti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk 252 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Servetinin çoğu Tesla ve SpaceX gibi şirketlerine bağlı bulunan Musk'ın kendini "nakit fakiri" olarak tanımladığı belirtiliyor.

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