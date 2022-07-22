  • BIST 2.538,66
  • Altın 983.925
  • Dolar 17.7266
  • Euro 18.062
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 35 °C
  • Konya 27 °C
»

Muş'ta 3 milyar liralık dev hasat: 17 bin çiftçi aynı anda tarlalara girdi

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin en büyük üçüncü ekilebilir ovasına sahip Muş'ta, çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı
Muş'ta 3 milyar liralık dev hasat: 17 bin çiftçi aynı anda tarlalara girdi

Muş'ta 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda hasadına başlanan yazlık ve güzlük buğday ile arpa hasadından kent ekonomisine 3 milyar 70 milyon TL katkı sunulması bekleniyor. 3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin en büyük üçüncü ekilebilir ovasına sahip Muş'ta, çiftçiler arpa ve buğday hasadına başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden arpa ve buğday biçimi için Muş Ovası'na gelen biçerdöverciler, çiftçiler tarafından 1 milyon 530 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen arpa ve buğday hasadını yapıyor. "Rekoltede yüzde 50 artış bekleniyor" Buğday tarlalarında incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte 3 milyon 570 bin dekarlık alanın özellikle tarıma elverişli kısım olduğunu söyledi.

Bu yıl 17 bin çiftçi tarafından 1 milyon 530 bin dekar alanda buğday ve ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Gün, "Bu yıl hem buğday hem de arpada yüksek bir rekolte beklemekteyiz. Bugüne kadar yüzde 20 oranında buğday, yüzde 30 civarında da arpada hasat gerçekleştirilmiştir. Bu yıl buğdayda 375 bin ton rekolte, arpada ise 70 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu da Muş ekonomisine 3 milyar 70 milyon lira üzerinde bir katkı sağlayacağını ön görmekteyiz. Hem buğdayda hem de arpada yüzde 50'nin üzerinde bir rekolte artışı bekliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı21 Temmuz 2022 Perşembe 15:23
  • TCMB'nin resmi rezerv varlıkları açıklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 15:08
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı21 Temmuz 2022 Perşembe 14:13
  • Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanıyor21 Temmuz 2022 Perşembe 09:54
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere prim desteği ödenecek21 Temmuz 2022 Perşembe 09:20
  • Merkez Bankası rezervleri açıklandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:03
  • Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:57
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:55
  • AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:37
  • Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli yarın atılıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti