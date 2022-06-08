Muş’ta 60 haftadır evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 37 aile, 60’ıncı haftada da eylemlerini sürdürdü. Aileler çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çarşamba günleri HDP il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen alileler, 60’ıncı haftada da eylemlerini sürdürdü. Aileler, ellerindeki 'Yavrumu verin bana', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter, bırakın evlatlarımızı' ve 'Artık yeter, yakamızdan düşün' yazılı dövizlerle evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Muhammed Emin için eylemini sürdüren Gülbahar Teker, “60 haftadır burada eylem yapıyoruz. Herkes çocuğu için buraya gelip bekliyor. Sadece burada değil, aynı zamanda Diyarbakır, Van, Hakkari ve Mersin’de aileler çocuklarının geri gelmesi için eylem yapıyor. Bizler de çocuklarımızın dönmesi için mücadele ediyoruz. Bir tek kişi dağda kalmayana kadar eylemimize devam edeceğiz” dedi.

Oğluna teslim olup evine gelmesi için çağrıda bulunan Teker, “Oğlum Muhammed Emin, eğer sesimi duyuyorsan gel teslim ol. Senin geri gelmen için 3 yıldır bu eylemi yapıyorum. Herhangi bir ceza yok. Gel devletin şefkatli eline teslim ol. Devlet bizim her şeyimizdir. Yeter ki sen gel devlete sığın. Orada kalma, orası senin yerin değil. Senin baban o yola gitmedi, ailenden de o yola giden olmadı. Seni nasıl kandırıp götürdüler, dön Türkiye’ye gel. Seni bekliyorum, sen gelene kadar ben buradan kalkıp gitmiyorum” diye konuştu.

‘HDP, PKK’NIN TAŞERONLUĞUNU YAPIYOR’

Oğlu Ersin’e teslim olması için çağrıda bulunan Alaattin Koçhan da, “Oğlum Ersin için eyleme katılıyorum. 60 haftadan beri burada eylem yapıyoruz. Ersin, oğlum sesimi duyuyorsan çık gel. Oraların sana faydası yok. Gel ailene geri dön. Bizim gözümüzü yollarda bırakma. Biz buradaki eylemimizde kararlıyız. Hiçbir devlet vatandaşından, çocuğundan vazgeçmediği gibi, senden de vazgeçmeyeceğini biliyorum. HDP, PKK’nın taşeronluğunu yapıyor. Biz burada senin dönmeni bekliyoruz” dedi.

Oğlu Atilla'nın 2016 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Şemsettin Özcan da “Çocuklarımızı alıp götürüp, PKK’ya verdiler, onları geri alıncaya kadar burayı terk etmiyoruz, eylemimize devam ediyoruz. Çocuklara sesleniyorum; gelin, herhangi bir ceza yok. Devletimizin askeri de polis de karışmıyor. Devletimize sığının, bizim başka devletlerle ilişkimiz yoktur. Bizim halimizi görüyorsunuz, gece gündüz demeden sizleri düşünüyoruz. Tek derdimiz sizin ne durumda olmanızdır. Başkalarının çocuğunun tek bir gece çocuğu gelmediği zaman yerinde duramıyor. Biz yıllardır çocuklarımızdan haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİM TEK BİR BAYRAĞIMIZ VAR’

Türkiye’de sadece tek bir bayrak olduğunu vurgulayan Özcan, “HDP’de ne din var ne iman var. HDP’nin arkasına kim giderse aynıdır, herhangi bir farkı olmaz. Bizim tek bir bayrağımız var. İki bayrak olsun diyenler zaten Müslüman olamaz. Bizler HDP’nin önündeyiz, sabredecek gücümüz kalmadı. Atilla, oğlum gel sıcak yuvana dön. Eğer sen bizim sesimizi duyuyorsan gel teslim ol” dedi.