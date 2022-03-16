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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinde tutan anne ve babalar, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Aileler, geçen hafta Diyarbakır'da temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıkları HDP İl Başkanlığı önüne gitmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 48 haftadır Muş'ta HDP önünde eylem yaptıklarını belirterek, "HDP nasıl çocuklarımızı götürüp PKK'ya vermişse öyle de geri getirsin." dedi. Özcan, şunları söyledi:

"HDP çocuklarımızı getirene kadar burada kar kış, yağmur çamur demeden eyleme devam edeceğiz. HDP'lilerin çocukları nerede okuyor? Benim çocuğum şimdi nerede? Benim çocuğum var mı, yok mu bilmiyorum. CHP de bizi oyuna getiriyor, 'Ben gittim annelerle görüştüm.' diyor. Sen nerede görüştün? Yalan atıyorsun. Biz (Diyarbakır anneleri) orada çadırdaydık, niye gelmedin yanımıza? HDP'den mi korkuyorsunuz? Şimdi sen de HDP'li mi oldun? Olduysan bir şey diyemiyoruz."

"Gelin devletimize sığının"
Anne Ayten Koçhan ise evlatlarına kavuşmak için nöbet tuttuklarını dile getirerek, "PKK'dan, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Onlardan da korkmuyoruz. Bizim üstümüzden de siyaset yapmasınlar. Devletimiz, polisimiz arkamızda. Yavrularım, Ersin oğlum beni duyuyorsanız dönün, yolunuz yol değil. Gelin devletimize sığının." dedi.

Anne Gülbahar Teker de çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a geldi biz (Diyarbakır anneleri) hepimiz orada bekledik niye kendisini sakladı, gelmedi, anneleri görmedi. Niye gitti kameralara yalan söyledi. 'Ben anneleri, babaları gördüm' dedi, yalandır. Korkmasın. Niye korkuyor ki? Gelip, anneleri babaları dinleseydi. Gelmedi. Kaçıp gittiler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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