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Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.
Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı Dolandıran Parti" "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, slogan atarak HDP'ye tepki gösterdi.

Aileler, çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, bir yıla aşkındır HDP önünde evlat nöbetinde olduğunu söyledi.

Tek bir çocuk dağda kalmayana kadar bu eyleme devam edeceklerini ifade eden Koçhan, "Biz evlatlarımızı istiyoruz. 8 yıldır oğlumdan bir haber alamadım. Biz HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirsinler. Yeter anneler ağladı, biz eyleme devam edeceğiz." dedi.

"Oğlum 15 yaşındaydı, zorla götürdüler"
Anne Naciye Sönmez Yıldız ise 58 haftadır eylemde olduklarını belirtti.

Çocuklarını HDP'den isteyen Yıldız, "Herkes bize yardım etsin. Oğlum 15 yaşındaydı, zorla götürdüler. Ben oğlumu istiyorum. Burada oğlum için mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızı HDP götürdü PKK'ya verdi"
Şemsettin Özcan da çocuğu gelene kadar eylemi sürdüreceğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kim sesimizi duyuyorsa çıksın gelsin. Bu Kürt davası değil. Çocuklarımızı HDP götürdü PKK'ya verdi. PKK çocuklarımızı verene kadar biz bu eyleme devam edeceğiz. Bütün çocuklara sesleniyorum; 'Gelin teslim olun. Gelin sıcak yuvamıza. Orası pis yuva, orayı tek edin.'"

Kaynak: Haber Kaynağı
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