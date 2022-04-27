  • BIST 2.417,21
  • Altın 905.587
  • Dolar 14.8198
  • Euro 15.6911
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 34'e yükseldi

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il başkanlığı önünde eylem yapan 32 aileye, 2 aile daha katıldı.
Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 34'e yükseldi

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Yeni katılan 2 aileyle HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen aileler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"HDP, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz"
Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 54 haftadır HDP önünde eylem yaptıklarını söyledi.

Yeni katılan ailelerle birlikte sayılarının 34'e yükseldiğini belirten Koçhan, şöyle konuştu:

"Askerlerimiz hepsi operasyonda, inşallah çocuklarımızı hayırlısıyla getirir bize teslim ederler. Biz HDP'den PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP ve PKK'dır. Biz onlardan korkmuyoruz, evlatlarımızı istiyoruz. Bir evladımız bile dağda kalmayıncaya kadar devam edeceğiz. Bütün evlatlarımızı bekliyoruz. Oğlum Ersin beni duyuyorsan dön, yolunuz yol değil, gelin devletimize sığının. Yeter artık anaların babaların ciğeri yandı."

Eyleme yeni katılan Barış Dost ise dayısının 30 yıl önce Bulanık ilçesinden kaçırıldığını anlattı.

Dayısından güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Dost, "Gelip devlete teslim olsun. PKK'dan kimseye bir hayır gelmez. Bunu böyle bilsinler. PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da neler yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Herkes kendi yuvasına gelsin. Devlet onlara sahip çıkar. Annem rahatsız olduğu için eyleme gelemedi. Senin gelmeni çok istiyoruz, bekliyoruz. Dönmek istenler var ama bir türlü dönemiyorlar. Yeter ki bize ulaşsınlar 'bizi buradan kurtarın' desinler. Biz her şeyi yapmaya hazırız. Bir sürü insanı, 13-14 yaşındaki çocukları öldürttüler. Allah'a şükür şu anda öyle bir sıkıntımız yok hepsi gittiler." ifadelerini kullandı.

"Oğlum gel artık teslim ol"
Oğlu Muhammet Ali Kaya için eyleme yeni katılan anne Aynur Kaya da "Oğlumu 14 yaşında kaçırdılar. Oğlumu kandırdılar götürdüler. Sabah kalktı gitti artık akşam eve dönmedi. Oğlum seni bekliyorum, senin için bu eyleme katıldım. Oğlum gel artık teslim ol." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karların erimesiyle baraj taştı, mezarlık suyla doldu27 Nisan 2022 Çarşamba 13:42
  • En büyük ikinci 'tahıl ambarı'nda kuraklık endişesi27 Nisan 2022 Çarşamba 13:41
  • Pençe-Kilit operasyonu şehidi, gözyaşlarıyla toprağa verildi27 Nisan 2022 Çarşamba 13:40
  • Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile düşmanlığı kaldıramayız27 Nisan 2022 Çarşamba 13:37
  • Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen ailelerin sayısı 34'e yükseldi27 Nisan 2022 Çarşamba 13:36
  • Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü27 Nisan 2022 Çarşamba 13:08
  • İstanbul'da taksicilere yönelik denetim yapıldı27 Nisan 2022 Çarşamba 13:08
  • Bakan Koca'dan maske açıklaması: İşte en riskli yaş grubu27 Nisan 2022 Çarşamba 12:40
  • Rusya: Zaporijya’da ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahları ‘Kalibr’ füzeleriyle vurduk27 Nisan 2022 Çarşamba 12:29
  • HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasının iptali başvurusunda ret gerekçesi açıklandı27 Nisan 2022 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti