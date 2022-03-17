  • BIST 2.120,95
  • Altın 918.352
  • Dolar 14.7097
  • Euro 16.2468
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Muş'ta ekipler 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Muş'ta ekipler 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor

Kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 10 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi ve zorlu coğrafyaya karşın köy yollarını açtı.

İş makinesi operatörü Veysel Erol, gazetecilere, mart ayında etkili olan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

İki günden bu yana 10 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçveler grup köy yolunda çalışma yürüttüklerini ifade eden Erol, "Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştığı için çalışmalarımızı zor şartlarda devam ediyoruz. Ancak şartlar ne olursa olsun amacımız kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan köylerimizi bir an önce açmaktır" dedi.

Üçevler köyü sakini Hamdi Subaşı ise köy yollarının kapandığını belirterek, "Özel İdare ekipleri bugün yolumuzu ulaşıma açtı. Burada kar kalınlığı bazı yerlerde 4-5 metreye ulaştı. Bu nedenle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Özel İdare ekiplerine teşekkür ederiz. Ailelerimiz kent merkezinde kalmıştı. Yol açıldıktan sonra ailelerimiz gelecek." ifadelerini kullandı.

Köyüne gitmek için çıktıkları yolda araçlarının kara saplandığını belirten Mikail Aykut da "Yaklaşık 2 saat yolda kaldık. Özel idare ekipleri, halatı bağlayarak aracımızı çıkardı. Ekiplere teşekkür ederiz." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokak hayvanları derneği başkanına 'görevi kötüye kullanmak'tan hapis16 Mart 2022 Çarşamba 11:01
  • Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli16 Mart 2022 Çarşamba 10:57
  • 6 yıldır gösterilmeyen oğlu için 2 aydır yürüyen baba Diyarbakır'a ulaştı15 Mart 2022 Salı 12:30
  • İş insanı triportör hediye etti, 'Gül' emekliye ayrıldı15 Mart 2022 Salı 11:35
  • Muş Ovası'na gelen 'baharın habercisi' leylekler kara yakalandı15 Mart 2022 Salı 10:47
  • Tarih verdi: Prof. Orhan Şen'den İstanbul için yeni kar uyarısı15 Mart 2022 Salı 09:24
  • Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı14 Mart 2022 Pazartesi 23:03
  • Şanlıurfa'da devrilen TIR alev aldı: 3 yaralı14 Mart 2022 Pazartesi 22:07
  • Silivri'de jeneratörün patlamasıyla eczanede yangın çıktı14 Mart 2022 Pazartesi 20:11
  • Kazaya müdahale ederken TIR'ın altında kalan polisin bacağı kesildi14 Mart 2022 Pazartesi 19:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti