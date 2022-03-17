Muş'ta ekipler 5 metreye ulaşan karla mücadele ediyor

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, karla kaplı köy yollarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamayan 10 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçevler grup köy yolunda kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştı.

Karla mücadele ekipleri, çığ tehlikesi ve zorlu coğrafyaya karşın köy yollarını açtı.

İş makinesi operatörü Veysel Erol, gazetecilere, mart ayında etkili olan yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

İki günden bu yana 10 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçveler grup köy yolunda çalışma yürüttüklerini ifade eden Erol, "Bölgede kar kalınlığı yer yer 5 metreye ulaştığı için çalışmalarımızı zor şartlarda devam ediyoruz. Ancak şartlar ne olursa olsun amacımız kar ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan köylerimizi bir an önce açmaktır" dedi.

Üçevler köyü sakini Hamdi Subaşı ise köy yollarının kapandığını belirterek, "Özel İdare ekipleri bugün yolumuzu ulaşıma açtı. Burada kar kalınlığı bazı yerlerde 4-5 metreye ulaştı. Bu nedenle çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Özel İdare ekiplerine teşekkür ederiz. Ailelerimiz kent merkezinde kalmıştı. Yol açıldıktan sonra ailelerimiz gelecek." ifadelerini kullandı.

Köyüne gitmek için çıktıkları yolda araçlarının kara saplandığını belirten Mikail Aykut da "Yaklaşık 2 saat yolda kaldık. Özel idare ekipleri, halatı bağlayarak aracımızı çıkardı. Ekiplere teşekkür ederiz." dedi.