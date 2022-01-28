Muş'ta ekipler kilometrelerce yolu kardan temizledi

Muş'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlayabilmek için kilometrelerce yolu kardan temizledi.

Muş'ta İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlayabilmek için kilometrelerce yolu kardan temizledi.

Kentte 59 iş makinesi ve 94 personelle sorumluluk bölgesindeki yol ağında karla mücadele çalışması yürüten ekipler, kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yollarında canla başla çalışıyor.

Dağlık ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine rağmen karla mücadele eden ekipler, 9 Aralık 2021'den bu yana vatandaşların mağduriyet yaşamaması yolları açık tutabilmek için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere, yoğun yağışlar nedeniyle yürüttükleri çalışmada bazı yolları 5 kez açmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kilometrelerce yolda karla mücadele çalışması yürüttüklerini aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"Yüksek bölgedeki birçok köyümüzde kar yağmasa bile fırtına ve tipiden dolayı yollar kapanıyor. Bugün itibarıyla kent merkezine yağan kar 145 santimetredir. Yüksek yerlerde yer yer 2-3 metre. 2 bin 500 rakımın üzerinde olan yerlerde ise 4 metreye yakın kar yağdığı alınan meteorolojik bir veridir. Nüfusun yüzde 50'sinin kırsalda yaşadığı ilimizde, vatandaşlarımızın seyrüseferini kolaylaştırmak, hastaların hastaneye ulaşması ve diğer ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamak için yol açma çalışmalarını yapıyoruz."

Zorluğun en büyüğünü sahada çalışanların yaşadığını belirten Yentür, bütün personelin geceli gündüz çalışarak nefesin olduğu her yere hizmet götürmeye gayret ettiğini vurguladı.

Asılsız ihbarların da gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Yentür, "İhbarların teyidini önce köyün muhtarlarına, daha sonra orada yaşayan bireylere danışarak yapıyoruz. Gerçekten bir sıkıntı varsa o konuyu öncelik sırasına alıyoruz. 59 iş makinesi, 94 personelimizle karla mücadele çalışması yapıyoruz. Bu yıl karla mücadelede 600 bin litre yakıt kullandık. Muş gibi bir yerde yıllık 15 milyon liranın üstünde bir külfet bize getirmektedir. Karla mücadele külfettir ama diğer taraftan karın yağması da bir nimettir. Yeraltı su kaynaklarının artmasına ve nehirlerimizin beslenmesine büyük bir faydası vardır." ifadelerini kullandı.