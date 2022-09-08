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Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'un Hasköy ilçesinde tekstil atölyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Muş'ta işçileri taşıyan minibüsün devrildiği kazada 13 kişi yaralandı

Muş'un Hasköy ilçesinde Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 49 AAH 237 plakalı minibüs, Muş-Bitlis kara yolu havaalanı kavşağında devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan 13 işçi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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