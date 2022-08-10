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Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı

Muş'ta vatandaşlar, un ve bulgur yapmak için kullanacakları buğdayı akarsularda yıkıyor.
Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı

Tarlada hasadı yapılan buğdayı akarsularda yıkayıp güneşte kurutan köylüler, daha sonra elekten geçirerek un ve bulgur yapımı için hazır hale getiriyor.

Değirmene götürülen buğdaylar, burada talebe göre öğütülerek un ya da bulgura dönüştürülüyor.

Gülçimen köyündeki akarsuda buğday yıkayan Yunus Tekin, kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Kaliteli un ve bulgur elde etmek için buğdayı yıkamak zorunda olduklarını anlatan Tekin, "Buğdayımızın bir miktarını tohumluk olarak ayırıyoruz. Kalan kısmını da değirmene götürüp ihtiyaçlarımıza göre öğütüyoruz. Kış için hazırlık yapıyoruz. İhtiyaç durumunda yaklaşık 20 teneke kaynatıp bulgur yapıyoruz." dedi.

Eşref Yılmaz ise "Buğdayları belli aşamalardan geçiyoruz. Bu bizim geleneğimiz. Her yıl devam ettiriyoruz. 3 nüfuslu bir aileyiz. Bize yılda 30 teneke buğday yetiyor. Tandır ekmeği ve bulgur yapıyoruz." diye konuştu.

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