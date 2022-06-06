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Muş'ta leylekler 45 yıldır aynı evin çatısına yuva yapıyor

Havaların ısınmasıyla Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyüne gelen leylekler, yaklaşık 45 yıldır aynı evin çatısında konaklıyor.
Muş'ta leylekler 45 yıldır aynı evin çatısına yuva yapıyor

Köyün devamlı misafirleri leylekler, Şükriye Yeşil'e ait evin çatısına bu sene de yuva yaparak kuluçkaya yattı.

Yaz boyunca akarsularda ve arazilerde buldukları yiyeceklerle yavrularını besleyen leylekler, vatandaşlar tarafından da yemleniyor.

Köy sakini Şükriye Yeşil, yaptığı açıklamada, leyleklerin 45 yıldır evlerinin çatısında yuva yaptığını ve yavrularının yumurtadan çıkmaya başladığını söyledi.

Yavruların zarar görmemesi için hassasiyet gösterdiklerini belirten Yeşil, şöyle dedi:

"Kuluçkaya yatan leylekleri özel misafir olarak kabul ediyoruz. Gelişlerini baharın müjdesi olarak görüyüz. Bunlar bizim misafirlerimizdir. Her yıl ilkbaharda geldiği günden itibaren aç kalmasınlar diye yuvalarına balık ve et bırakıyoruz. Çünkü geldikleri zaman kar çok fazla olduğunda yem bulmaktan zorlanıyorlar. Her yıl yuvalarını yeniliyorlar. Şu anda yavrularını beslemek için biri yem toplamaya gidiyor diğer ise başlarında bekliyor."

Hikmet Yeşil de leyleklerin her yıl yavruları uçmaya başlamasıyla göç ettiklerini anlattı.

Leyleklerin köyün maskotu haline geldiğini ifade eden Yeşil, "Her yıl mart ayında leyleklerimiz köye gelerek bize misafir olurlar. Leyleklerimizle yıllardır iç içe yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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