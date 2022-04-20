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Muş'ta toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı

Muş'ta toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı, oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.
Muş'ta toz taşınımı nedeniyle araçlar çamurla kaplandı

Muş'ta gece başlayan sağanağın ardından bir süre çamurlu yağış görüldü. Yağış nedeniyle araçların üzeri çamurla kaplandı.

Araç sahipleri, yıkama istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan Aydın Balkaya, otomobilinin çamurla kaplandığını belirterek, "Sabah işe gitmek için evden çıktığımda aracımın yağıştan dolayı kirlendiğini gördüm. Yıkamacıya geldim ancak şu anda sıra bekliyoruz." diye konuştu.

Erkan Acar ise "Aracım tozdan kapanmıştı. Ancak camları silebildim. Şu anda yıkamaya getirdim. Çok sıra var, bekliyorum." dedi.

Oto yıkamacı Muhammet Özçoban da vatandaşların yağış nedeniyle çamurla kaplanan araçlarını yıkatmak istediğini anlatarak, "Şu ana kadar 15 araç yıkadık, sırada bekleyen çok araç var. İşimiz yoğunlaştı, yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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