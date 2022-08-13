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Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti. Karahasanoğlu, Bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 74 yaşında vefat etti.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünyaya gelen Karahasanoğlu, 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasi çalışmalarına başladı. 1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Karahasanoğlu, aynı yıl Milli Gazete'de sorumlu müdürlüğe, 1979 yılında ise gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi. 1982 yılına kadar bu görevi sürdüren Karahasanoğlu ardından çeşitli yayın organlarında görev yaptı.

Karahasanoğlu, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'da toprağa verilecek.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu gece Hakk’a yürüyen Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu beye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Tüm Akit ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Allah rızası yolunda geçen bir ömür... Yaşantısı ve fikirleriyle hepimize örnek olan, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Ağabeye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu Beyefendinin vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Hayatı boyunca sağlam bir muvahhid, korkusuz bir mücahid ve onurlu bir dava adamı olarak mücadelesine şahid olduğumuz Mustafa Karahasanoğlu ağabeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yol arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.

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