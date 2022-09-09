  • BIST 3.531,92
  • Altın 1004.703
  • Dolar 18.2348
  • Euro 18.3187
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Mustafa Sarıgül gönlündeki adayı açıkladı!

Mustafa Sarıgül, "Altılı masa bir aday gösterecekse en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ana muhalefet partisi lideridir ama tabi ki takdir, kendilerinindir" dedi.
Mustafa Sarıgül gönlündeki adayı açıkladı!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerindeki mahkumlara yönelik af talebini yinelemek için Bolu'ya geldi.

Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, "Af talebimiz, siyasi bir talep değil tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiye'm' diyorum. Türkiye'de pandemi koşulları sebebiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerinde 40 kişilik koğuşlarda 50-60 kişinin olduğu haberleri var. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız ekonomik olarak son derece sıkıntıya düştü. Çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce esnafımız maalesef ödeme güçlüğü içine düştü. Bu nedenle bir sicil affına da ihtiyaç var" dedi.

"HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ" 

Sarıgül, Altılı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini belirterek, "Altılı masa bir aday gösterecekse en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ana muhalefet partisi lideridir ama tabi ki takdir, kendilerinindir" diye konuştu.

​Türkiye-Yunanistan krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını açıklayan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' lafı, son derece değerlidir. Yunanistan; Avrupa'nın, Amerika'nın şımarık çocuğudur. Bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprak ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanı'mız ve devletimizin yanında yer alırız" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kurum'dan videolu "sosyal konut projesi" paylaşımı09 Eylül 2022 Cuma 15:29
  • Iğdır'da 7 yıl önce terör saldırısında şehit olan 13 polis için mevlit okutuldu09 Eylül 2022 Cuma 15:28
  • Çöp evde bitkin halde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haber09 Eylül 2022 Cuma 15:25
  • Mehmetçik'e taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü09 Eylül 2022 Cuma 14:42
  • 'Tahıl koridoru'ndan 105 gemi, 2,5 milyon ton tahıl geçti09 Eylül 2022 Cuma 13:23
  • Depremde hasar gören asırlık cami eski görüntüsüne kavuştu09 Eylül 2022 Cuma 13:23
  • İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılında alınan tedbirler açıklandı09 Eylül 2022 Cuma 13:22
  • Ağustosta yağışlar geçen yıla göre yüzde 23 azaldı09 Eylül 2022 Cuma 13:21
  • THY'den yeni kabin memuru alım ilanı09 Eylül 2022 Cuma 13:20
  • Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi İstanbul Adliyesi'ne getirildi09 Eylül 2022 Cuma 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti