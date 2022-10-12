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Mustafa Şen, AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, ekim ayı itibarıyla AK Parti'nin yüzde 41 oy oranı olduğunu söyledi.
Mustafa Şen, AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı.

Seçime 8 ay gibi kısa bir süre kala hem kulisler hareketlendi hem de anketler sıklaştı.

Araştırma şirketlerinin art arda gelen anketleri yanında siyasi partiler de kendi araştırmalarını yapıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bu kapsamda partisinin son anket çalışmasına ilişkin verileri açıkaldı.
"AK Partimizin oy oranı yüzde 41"

AK Parti'nin oy oranının açıkalyan Şen, anketlerde yüzde 41 çıktıklarını söyledi.

Şen, "Ekim ayı itibarıyla AK Partimizin oy oranı yüzde 41. Küsüratı da var. Küsürünü muhalefet partilerine hediye ediyoruz." diye konuştu.
Gençlik kolları üye sayısı diğer partilerden fazla

AK Parti'deki üye sayılarına ilişkin de konuşan Şen genç üye sayısının diğer tüm partilerden fazla olduğunu söyedi.

Mustafa Şen, "Partimizin gençlik kollarının üye sayısı birçok partinin üye sayısından daha fazla." ifadelerini kullandı.

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