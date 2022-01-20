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Müstakil evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Adana'da, 2 katlı müstakil bir evin depo kısmında yangın çıktı. Yangın sonucu 2'si kadın 3 kişi dumandan etkilendi.
Müstakil evin deposunda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, gece yarısı Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evin depo kısmında çıktı. Depoyu saran dumanı fark eden İbrahim Kırtay, yakınlarıyla birlikte dışarıya çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Evden çıktıkları sırada dumandan etkilenen Kırtay'ın 2'si kadın 3 yakını için de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evin alt katındaki depoda çıkan yangına iki arazöz ile müdahale etti. Depodaki eşyalar çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarılırken, yangın itfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi ise ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekibinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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