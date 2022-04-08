  • BIST 2.376,19
  • Altın 916.889
  • Dolar 14.7505
  • Euro 16.024
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya-Ukrayna savaşıyla müteahhitlerin ağırlaşan maliyet artışı baskısı altında olduğunu belirtti.
Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, "Çok sayıdaki kamu müteahhidinin ayakta kalabilmek adına ümidi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek fiyat farkı çözümüne kalmıştır." ifadesini kullandı.

Birlikten yapılan açıklamada, müteahhitlerin yükselen maliyetleri nedeniyle zor durumda kalması üzerine kamu projeleri için 24 Şubat 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ek fiyat farkı düzenlemesinin sektörün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gidermenin çok uzağında kaldığı aktarıldı.

Rusya-Ukrayna savaş ile girdi maliyetlerindeki artışın katlanarak devam ettiğine işaret edilen açıklamada, TBMM'de kabul edilen torba yasaya eklenen önergeyle kamu projeleri için yeni fiyat farkı ve tasfiye hakkı getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMB Başkanı Eren, düzenlemeyle getirilen tasfiye hakkı için projelerde öngörülen yüzde 15 ilerleme oranının mevcut ihtiyaca cevap vermekte yetersiz olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte bu düzenleme kapsamında tatmin edici bir fiyat farkı uygulaması ile zaten son çare olan tasfiyeye gerek kalmayabilecektir. Çok sayıdaki kamu müteahhidinin ayakta kalabilmek adına ümidi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenecek fiyat farkı çözümüne kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, mevcut artışlar ve devam etmekte olan enflasyonu göz önünde bulunduran bir değerlendirme ile bu oranları karşılayacak bir fiyat düzenlemesini takdir etmelerini tüm sektör adına diliyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz gazını üretim haznesine iletecek dev vanalardan ikisi Filyos Limanı'nda08 Nisan 2022 Cuma 15:19
  • Slovakya, Ukrayna'ya S-300 hava savunma sistemi sağladı08 Nisan 2022 Cuma 15:18
  • Örgüte katılım yolu kesilen PKK, çocuk istismarına sarıldı08 Nisan 2022 Cuma 15:17
  • Yoğun kar yağışı sonrası ani sıcaklık artışı heyelanları artırıyor08 Nisan 2022 Cuma 15:16
  • Nijerya'dan Türk yatırımcılara doğal gaz alanında yatırım çağrısı08 Nisan 2022 Cuma 15:14
  • Müteahhitlerin gözü 'fiyat farkı' için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi08 Nisan 2022 Cuma 14:33
  • Tesla, 125 bin 785 otomobili geri çağırdı08 Nisan 2022 Cuma 14:11
  • BM'den Buça açıklaması: Görüntüler korkunç!08 Nisan 2022 Cuma 14:10
  • Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı08 Nisan 2022 Cuma 13:41
  • Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı08 Nisan 2022 Cuma 13:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti